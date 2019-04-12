《經濟通通訊社１２日專訊》外電引述知情人士表示，香港航空高層上周告知股東，若不能
獲得新資金，其運營牌照將面臨風險，公司高層曾商討擬通過股票配售籌集２０億港元的可能性
。
知情人士稱，在考慮提供資金之前，股東要求查看公司２０１８年財報。香港航空及海航對
傳聞均不予置評。
此前有媒體引述消息人士指，香港航空大股東海航計劃於今年中為港航引入新股東，有意的
投資方來自新加坡和印度。
另外，市傳港航正考慮「三路引資」，包括出售公司三分之一股權、私人配售美元債券或發
行熊貓債。（ｂｉ）
12/04/2019 15:56
【海航動向】傳香港航空向股東尋求２０億資金，確保繼續持有牌照
《經濟通通訊社１２日專訊》外電引述知情人士表示，香港航空高層上周告知股東，若不能
獲得新資金，其運營牌照將面臨風險，公司高層曾商討擬通過股票配售籌集２０億港元的可能性
。
知情人士稱，在考慮提供資金之前，股東要求查看公司２０１８年財報。香港航空及海航對
傳聞均不予置評。
此前有媒體引述消息人士指，香港航空大股東海航計劃於今年中為港航引入新股東，有意的
投資方來自新加坡和印度。
另外，市傳港航正考慮「三路引資」，包括出售公司三分之一股權、私人配售美元債券或發
行熊貓債。（ｂｉ）
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