【海航動向】傳香港航空向股東尋求２０億資金，確保繼續持有牌照

《經濟通通訊社１２日專訊》外電引述知情人士表示，香港航空高層上周告知股東，若不能

獲得新資金，其運營牌照將面臨風險，公司高層曾商討擬通過股票配售籌集２０億港元的可能性

。

知情人士稱，在考慮提供資金之前，股東要求查看公司２０１８年財報。香港航空及海航對

傳聞均不予置評。

此前有媒體引述消息人士指，香港航空大股東海航計劃於今年中為港航引入新股東，有意的

投資方來自新加坡和印度。

另外，市傳港航正考慮「三路引資」，包括出售公司三分之一股權、私人配售美元債券或發

行熊貓債。（ｂｉ）

