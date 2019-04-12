【本港經濟】金管局：３月外匯基金境外資產增加２５９億元

《經濟通通訊社１２日專訊》金管局公布，３月份外匯基金的境外資產增加２５９億港元，

至３６０３３億港元。

貨幣基礎為１６３９４億港元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結

餘，以及已發行外匯基金票據及債券。

外匯基金對香港私營部門的債權總額為２５４９億港元。（ｂｉ）

