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12/04/2019 16:41

【本港經濟】金管局：３月外匯基金境外資產增加２５９億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》金管局公布，３月份外匯基金的境外資產增加２５９億港元，
至３６０３３億港元。
　　貨幣基礎為１６３９４億港元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結
餘，以及已發行外匯基金票據及債券。
　　外匯基金對香港私營部門的債權總額為２５４９億港元。（ｂｉ）

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