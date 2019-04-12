【本港樓市】中原ＣＣＬ最新報１８０﹒１６點，按周升０﹒３７％

《經濟通通訊社１２日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８０﹒１６點，按周升

０﹒３７％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１８２﹒２５點，按周升

０﹒４６％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８０﹒１２點，按周升０﹒４４％。ＣＣＬ（大型單位

）報１８０﹒３９點，按周升０﹒０３％。三大整體指數升幅均為近５周最小，料未來樓價走勢

持續上升，升幅有機會時大時小。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，四區樓價指數齊升３周後，今周港九兩區齊升，

新界兩區齊跌，估計未來四區樓價輪流上升，並有跡象由各區二線屋苑輪流跑出。

他續稱，樓價會進入升市新階段，有別於過去指數連續３周急升，短期樓價走勢有機會時大

時小，未來數周走勢相當關鍵。四大整體指數連升７周，兼且今周一併升穿１８０點水平，顯示

樓價上升趨勢不變，ＣＣＬ繼續邁向歷史高位，現時相差約４﹒５％。

新春後，四大整體指數齊升７周，為２００８年２月後首現。ＣＣＬ累升５﹒４４％，ＣＣ

ＬＭａｓｓ升５﹒６４％，ＣＣＬ（中小型單位）升５﹒４７％，ＣＣＬ（大型單位）升５﹒２

７％。樓市升勢可望持續到今年年中，ＣＣＬ目標為去年歷史高位１８８﹒６４點，現時相差約

半成。（ｂｉ）

