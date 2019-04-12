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即市新聞

12/04/2019 17:17

【本港樓市】中原ＣＣＬ最新報１８０﹒１６點，按周升０﹒３７％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８０﹒１６點，按周升
０﹒３７％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１８２﹒２５點，按周升
０﹒４６％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８０﹒１２點，按周升０﹒４４％。ＣＣＬ（大型單位
）報１８０﹒３９點，按周升０﹒０３％。三大整體指數升幅均為近５周最小，料未來樓價走勢
持續上升，升幅有機會時大時小。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，四區樓價指數齊升３周後，今周港九兩區齊升，
新界兩區齊跌，估計未來四區樓價輪流上升，並有跡象由各區二線屋苑輪流跑出。
　　他續稱，樓價會進入升市新階段，有別於過去指數連續３周急升，短期樓價走勢有機會時大
時小，未來數周走勢相當關鍵。四大整體指數連升７周，兼且今周一併升穿１８０點水平，顯示
樓價上升趨勢不變，ＣＣＬ繼續邁向歷史高位，現時相差約４﹒５％。
　　新春後，四大整體指數齊升７周，為２００８年２月後首現。ＣＣＬ累升５﹒４４％，ＣＣ
ＬＭａｓｓ升５﹒６４％，ＣＣＬ（中小型單位）升５﹒４７％，ＣＣＬ（大型單位）升５﹒２
７％。樓市升勢可望持續到今年年中，ＣＣＬ目標為去年歷史高位１８８﹒６４點，現時相差約
半成。（ｂｉ）

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