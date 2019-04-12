【港元利率】恒生（１１）料特別因素消退後拆息將回落

《經濟通通訊社１２日專訊》近日港元拆息飆升，隔夜息一度升至逾３厘高位，恆生銀行

（０００１１）首席經濟師薛俊昇出席電台節目時表示，本月假期較多，銀行對資金拆借相對保

守，加上本港銀行體系總結餘由４０００億元下降至約５００億元，令銀行對資金走向的評估亦

較為謹慎，這些因素均令拆息上升。

不過他預料，近期影響拆息的因素屬於特別，當相關因素消除後，拆息將會回落。若果美國

聯儲局今年不加息，相信今年本港拆息走勢會較平穩。（ｃｈ）

