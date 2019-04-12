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12/04/2019 11:19

【港元利率】恒生（１１）料特別因素消退後拆息將回落

　　《經濟通通訊社１２日專訊》近日港元拆息飆升，隔夜息一度升至逾３厘高位，恆生銀行
（０００１１）首席經濟師薛俊昇出席電台節目時表示，本月假期較多，銀行對資金拆借相對保
守，加上本港銀行體系總結餘由４０００億元下降至約５００億元，令銀行對資金走向的評估亦
較為謹慎，這些因素均令拆息上升。
　　不過他預料，近期影響拆息的因素屬於特別，當相關因素消除後，拆息將會回落。若果美國
聯儲局今年不加息，相信今年本港拆息走勢會較平穩。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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