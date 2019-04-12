《經濟通通訊社１２日專訊》近日港元拆息飆升，隔夜息一度升至逾３厘高位，恆生銀行
（０００１１）首席經濟師薛俊昇出席電台節目時表示，本月假期較多，銀行對資金拆借相對保
守，加上本港銀行體系總結餘由４０００億元下降至約５００億元，令銀行對資金走向的評估亦
較為謹慎，這些因素均令拆息上升。
不過他預料，近期影響拆息的因素屬於特別，當相關因素消除後，拆息將會回落。若果美國
聯儲局今年不加息，相信今年本港拆息走勢會較平穩。（ｃｈ）
12/04/2019 11:19
【港元利率】恒生（１１）料特別因素消退後拆息將回落
《經濟通通訊社１２日專訊》近日港元拆息飆升，隔夜息一度升至逾３厘高位，恆生銀行
（０００１１）首席經濟師薛俊昇出席電台節目時表示，本月假期較多，銀行對資金拆借相對保
守，加上本港銀行體系總結餘由４０００億元下降至約５００億元，令銀行對資金走向的評估亦
較為謹慎，這些因素均令拆息上升。
不過他預料，近期影響拆息的因素屬於特別，當相關因素消除後，拆息將會回落。若果美國
聯儲局今年不加息，相信今年本港拆息走勢會較平穩。（ｃｈ）
|國際動態12/04/2019
維基解密阿桑奇 藏厄駐英使館7年被捕
|FOCUS11/04/2019
【FOCUS】脫歐二度延期 侵侵似為珊珊「鳴不平」
|生財有道11/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔中長線上望3元
|生財有道11/04/2019
英SIR黃國英 股壇30年 股民百態錄
|國際動態11/04/2019
史上首張黑洞照曝光 大過太陽系
|生財有道11/04/2019
【自願醫保】標準計劃大同小異 保險商保費大不同
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰