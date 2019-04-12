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即市新聞

12/04/2019 18:46

【招標售樓】運房局：銷監局正查一手新盤招標違規案，不排除檢控

　　《經濟通通訊社１２日專訊》運輸及房屋局局長陳帆早前指出，近期有個別以招標形式發售
的一手住宅物業的銷售過程透明度不足，做法不理想，而一手住宅物業銷售監管局已透過主動監
察，發現有個案的銷售手法及成交資料的透明度不足，可能違反《一手住宅物業銷售條例》。
　　運房局指，銷售監管局正調查有關個案，並會基於證據嚴格執行《條例》，不排除會作出檢
控。同時，地產代理監管局（地監局）亦正進行調查，確保地產代理在參與以招標形式發售的項
目時，嚴格遵守《地產代理條例》及該局的指引。
　　銷售監管局今日發出「給業界的提醒」和常見問答，要求賣方在一手住宅發展項目的成交紀
錄冊內列出支付條款的所有詳情。同時，地監局亦向地產代理發出「致持牌人函件」，提醒他們
參與銷售以招標形式發售的一手住宅物業時，須嚴格遵守相關條例和指引。

＊發展商須列出所有條款＊
　
　　運輸及房屋局發言人表示，銷售監管局發出的「給業界的提醒」和常見問答中，主要提醒賣
方，如果在銷售一手住宅物業時提供折扣、贈品、財務優惠或利益（無論是否以現金方式）給買
家，賣方應列出與買方就購買指明住宅物業所協定的支付條款的細節。此外，載列在成交紀錄冊
內的資料應完整齊全，以免準買家須參考其他文件或資料，才找到相關支付條款的細節。
　　地監局今日亦向地產代理發出「致持牌人函件」，提醒所有參與一手住宅物業銷售的持牌人
，不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循《地產代理條例》及地監局發出的執業通
告內的有關指引。地監局特別提醒持牌人，在未取得賣方書面同意前，不得發放任何以招標形式
銷售的一手住宅物業推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。（ｂｉ）

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