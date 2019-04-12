【本港樓市】世邦魏理仕：香港平均樓價９６３萬元，續貴絕全球

《經濟通通訊社１２日專訊》世邦魏理仕（ＣＢＲＥ）發表最新全球生活報告顯示，本港樓

價仍然穩坐「全球房價最貴城市」寶座，平均房價高達１２３﹒５萬美元（約９６３萬港元）。

報告研究了全球３５個城市的樓市，亞洲樓價高企，香港樓價維持全球最貴。報告指出，本

港平均房價高達逾１２０萬美元（約９６３萬港元）；豪宅市場亦是全球最貴，平均價為６９０

萬美元（約５３８２萬港元），第二至五位分別為新加坡、上海、溫哥華及深圳。

報告指，儘管香港去年建成１７７９０個私人住宅項目，但仍然不足，主要由於目前本港人

口高達７４０萬，為住宅需求帶來壓力，而作為住宅用途的土地亦有限。

另外，部分大都市的樓價升幅相比去年有所放緩，包括紐約、洛杉磯、多倫多、溫哥華、悉

尼和墨爾本，並讓位給漲幅仍然強勁的歐洲城市。（ｊｏ）



表列全球住宅價格最高的十大城市：



城市 住宅均價 每平方尺均價

（萬美元） （美元）

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香港 １２３﹒５２ ２０９１

新加坡 ８７﹒４４ １０６３

上海 ８７﹒２６ ７１４

溫哥華 ８１﹒５３ Ｎ╱Ａ

深圳 ６８﹒０３ ７２６

洛杉磯 ６７﹒９２ ４６６

紐約 ６７﹒４５ ５２６

倫敦 ６４﹒７０ ７７６

北京 ６２﹒９３ ５７５

巴黎 ６２﹒５３ ９８５

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全球住宅租金最高的十大城市



城市 平均月租金

（美元）

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紐約 ２８４４

阿布達比 ２８０７

香港 ２７７７

吉達 ２３９９

倫敦 ２３８９

洛杉磯 ２３１２

都柏比 ２２２６

利雅德 ２１９９

迪拜 ２０４４

新加坡 １９３５

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資料來源：世邦魏理仕

