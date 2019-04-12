《經濟通通訊社１２日專訊》成志控股（０１７４１）預期，截至今年３月底止六個月於扣
除上市開支前溢利錄得重大減少，主要由於若干項目動工或工程進度延誤以致收益減少；及公司
自２０１８年１０月上市後之專業費用、員工成本及其他營運開支增加所致。（ｊｏ）
12/04/2019 17:05
【企業盈警】成志控股料中期扣除上市開支前溢利錄得重大減少
《經濟通通訊社１２日專訊》成志控股（０１７４１）預期，截至今年３月底止六個月於扣
除上市開支前溢利錄得重大減少，主要由於若干項目動工或工程進度延誤以致收益減少；及公司
自２０１８年１０月上市後之專業費用、員工成本及其他營運開支增加所致。（ｊｏ）
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