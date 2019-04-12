【企業盈警】成志控股料中期扣除上市開支前溢利錄得重大減少

《經濟通通訊社１２日專訊》成志控股（０１７４１）預期，截至今年３月底止六個月於扣

除上市開支前溢利錄得重大減少，主要由於若干項目動工或工程進度延誤以致收益減少；及公司

自２０１８年１０月上市後之專業費用、員工成本及其他營運開支增加所致。（ｊｏ）

