《再戰明天》下周美日展貿易談判，儲局公布褐皮書，油組開會議

《經濟通通訊社１２日專訊》下周值得關注的經濟活動包括：下周一（１５日）日本和美國

舉行貿易談判（至１６日）。下周三（１７日）美國聯儲局公布經濟狀況褐皮書，和石油輸出國

組織（ＯＰＥＣ）開特別會議。

下周公布業績的美國大企業包括有：花旗集團、高盛、美銀、摩根士丹利、強生和

Ｎｅｔｆｌｉｘ等。



＊ＩＭＦ總裁拉加德參加討論＊



富國銀行將於美股盤後公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞

在國際金融協會（ＩＩＦ）的晚宴上發表主旨講話。

下周日（１４日）清晨１２：３０ａｍ，歐洲央行總裁德拉吉記者會。１２：４５ａｍ，

ＩＭＦ總裁拉加德出席國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）媒體開吹風會。晚上１０：００ｐｍ

，ＩＭＦ總裁拉加德參加討論「促進人力與基礎設施方面的投資」。



＊下周一，日本和美國舉行貿易談判＊



下周一晚上８：３０ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯出席ＣＮＢＣ節目

「Ｓｑｕａｗｋ Ｂｏｘ」並接受訪問。

６：４５ｐｍ，英倫銀行主管國際銀行監管的官員Ｓａｒａｈ Ｂｒｅｅｄｅｎ出席國際貨

幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）主辦的活動。

下周一，日本和美國舉行貿易談判（至１６日）。

早上９：３０ａｍ，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布經濟調查報告：日本篇。

ＯＥＣＤ秘書長古里亞將主持記者會。



＊美國公布４月紐約聯邦儲備銀行製造業指數＊



在數據方面，下周一早上７：０１ａｍ，英國公布４月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。下周一晚

上８：３０ｐｍ，美國公布４月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由３﹒７升上８。

９：００ｐｍ，加拿大公布３月成屋銷售。



＊下周一舉行互聯網經濟峰會２０１９＊



在本港，下周一舉行互聯網經濟峰會２０１９：林鄭月娥出席。

中國金洋（０１２８２）和寰宇娛樂文化（０１０４６）開股東特別大會。

中國建築國際（０３３１１）派業績。（ｈｏ）

