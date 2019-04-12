《小傳日記》神州出口大翻身，好友尾市急進軍！

《小傳日記》隔晚（１１日）花旗上星期初領失業金人數創４９年半新低，上個月生產者物

價指數又創近五個月最大升幅，不過美股都無乜表現。道指微撻低１４點，報２６１４３。標指

撐起唔夠１點，報２８８８。納指亦微仆低１６點，報７９４７。

香江魚缸今朝就受花旗魚缸氣氛影響，一開市就已經跣低３３點，報２９８０６，跌幅之後

更加迅速擴大至過百點。雖然曾經收復失地到無升跌，不過魚缸依然沽味重，更一度失守

十天線（約２９８２６），食晏過後仲大劈最多１４５點到２９６９４。好彩之後神州中午公布

３月以美金計出口增加逾１４巴仙，遠好過「孖屐」預期逾７巴仙，魚缸跌幅跟住Ａ場收窄，後

段仲拗腰踢高，最終埋單收報２９９０９，升７０點，守住十天線兼係全日最高位，主板成交

８９７﹒２１億銀跌逾２５巴仙。國貨報１１６５９，升４１點，跌幅近半巴仙。

上證跌１點，收報３１８８，深證跌２６點，收報１０１３２，兩市成交只得６５７１億人

仔。

大隻藍戰士普遍縮水，大象（００００５）原地踏步起哄近半巴仙，報６６﹒９蚊。生發發

（００３８８）走低４毫子，報２７６﹒６銀。ＱＱ（００７００）繼續五連升，踢高逾半巴仙

，報３９３﹒８銀。ＡＩＡ（０１２９９）跣低近１巴仙，報７９﹒３銀。



＊升勢近水尾２８５懶理，鐵塔有反彈業續可期盼？＊



今日中金就寫咗份報告，話受蘋果公司庫存調整，同埋聲學、機殼等零組件競爭加劇嘅影響

，預計上一季嘅手機零組件行業盈利都要跌一成六，仲話成個板塊再漲嘅機會已經近「水尾」。

不過，做手機殼嘅比亞迪電子（００２８５）就懶理，逆市再升近４巴仙，收報

１１﹒８２銀。富智康（０２０３８）亦再升３巴仙，收報０﹒９３銀。四個蘋果直接供應商就

兩邊走，通達（００６９８）無升跌，收報０﹒９４銀。鴻騰精密（０６０８８）走低

２巴仙，報３﹒８５銀。高偉電子（０１４１５）升半巴仙，報１﹒７４銀。瑞聲

（０２０１８）升１毫，報５２﹒６銀。街坊舜宇（０２３８２）埋單就唔見１毫，收報

１０３﹒７銀。

繼上海同深圳之後，廣東嗰邊都會加快建設５Ｇ網絡。不過，呢個消息似乎就唔係太提振到

５Ｇ佬嘅表現，今日都佢地都係兩邊走。中通服（００５５２）再度受壓，全日唔見逾２巴仙，

收報６﹒７２銀，穿埋十天線（約６﹒７６４銀）。長飛光纖（０６８６９）跟跌１巴仙，報

２１﹒２銀。一直係缸友焦點嘅鐵塔（００７８８）下個星期三（１７日）先公布季績，連跌兩

日之後，今日反彈逾２巴仙，收報２﹒０８銀。

三大中資電訊商就腳軟軟，其中中聯通（００７６２）４月２３日放榜，但績前跌得甘，走

低近２巴仙，收報９﹒８５銀，穿埋十天線（約１０﹒０４８銀）。神州移動（００９４１）就

繼續走緊一條完美下降軌，全日蒸發近半巴仙，收報７７銀。中電信（００７２８）無升跌，報

４﹒２２銀。



＊豬肉價漸穩萬洲賺真銀，入市風險高藥股續回吐＊



神州噚日就公布３月全國居民消費價格嘅數據，豬肉價格就升逾５巴仙，有券商就認為，豬

肉供給將會更穩定，對豬肉價格有幫助。豬肉股今日熱炒，萬洲（００２８８）急漲近４巴仙，

報８﹒９２銀，係全日表現最好藍戰士！中糧肉食（０１６１０）亦飆逾６巴仙，報３﹒２８銀

。惠生國際（０１３４０）升逾６巴仙，報０﹒１６９銀。雨潤食品（０１０６８）揚逾３巴仙

，報１﹒８銀。

醫藥佬個別發展，中生製藥（０１１７７）雖然被中信証券唱好，維持「掃貨」評級，但仍

滑半巴仙，報８銀。石藥（０１０９３）無升跌，報１５﹒８８銀。國藥（０１０９９）挫近１

巴仙，報３２﹒２５銀。華潤醫藥（０３３２０）跌近１巴仙，報１１﹒０２銀。藥明康德

（０２３５９）踢高近兩巴仙，報１０３﹒１銀。



＊大行唔睇好賭佬覓出路，欠缺新突破車佬齊下挫＊



馬交賭佬走勢反覆，大摩噚日就發表報告話，預計首季馬交賭佬ＥＢＩＴＤＡ會按年跌２巴

仙，而銀娛同時仲會受禁煙令拖累。今朝賭股全線下挫，晏晝逐漸收復失地，銀娛

（０００２７）跌轉升，最終微升約０﹒３巴仙，報５８﹒２銀。金沙（０１９２８）揚近１巴

仙，報４２﹒５銀。永利馬交（０１１２８）漲約半巴仙，報２１﹒２銀。美高梅

（０２２８２）仍挫近２巴仙，報１６﹒６８銀。

花旗亦發表報告指，砵砵車呢兩個星期因為神州製造業採購經理指數表現好而升左唔少，加

上「孖屐」早已預期砵砵車零售按年升逾半巴仙，而家以成個行業嘅目前估值嚟睇，已經反映咗

呢方面嘅好消息，砵砵車走勢向下。吉利（００１７５）跌逾４巴仙，報１６﹒９銀，更係全日

表現最差藍戰士！長汽（０２３３３）瀉逾３巴仙，報６﹒６３銀，係表現最差國指佬！東風（

００４８９）跌近３巴仙，報８﹒３８銀。華晨（０１１１４）軟不足半巴仙，報８﹒６銀。

假期愉快，請請！



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