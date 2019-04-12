  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2019 17:39

《股市一周》港股三萬關得復失，全周跌２６點，日均成交減近半成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港股本周先升後跌，起初曾一度發力企穩三萬關之上再創近十
個月高位，惟該關口沽壓力顯著，以及在Ａ股回吐拖累下，最終三萬關得而復失。
　　周一（８日）受惠於美國非農數據利好，同時美國總統特朗普表示與月內與中國達成貿易協
議，大市全日漲１４０點報３００７７，是近十個月以來收企三萬關。周二（９日）投資者抱觀
望態度，主要是市場觀望本周較後時間內地公布經濟數據，港股全日收升８０點。周三（１０日
），外圍突然傳出美國將向歐洲徵收１１０億美元的關稅，令市場猜測全面新一輪貿易戰火頭再
起，投資者情緒憂慮情緒加劇，港股收跌３７點報３０１１９點，三萬關力保不失。本周四（１
１日）內地公布ＣＰＩ數字重返「２時代」，但仍略遜市場預期，Ａ股隨即回吐，拖累港股失守
三萬關，最終收跌２８０點。
　　港股今日仍現疲態，今早低開３３點後跌幅擴大，並一度低見２９６９４點。其中內地豬業
股回暖，帶動本港相關股份上揚，帶動港股尾市反彈上揚，最終收漲７０點或０﹒２４％，報
２９９０９點，成交額８９７﹒２１億元大減２５％。
　　總結本周，恆指全周跌２６點或０﹒０９％，報２９９０９，盤中在２９６９４至
３０２２２點之間上落。國指全周跌３２點或０﹒２８％，收１１６５９。
　　本周主板日均成交１１１５﹒６２億元，比上周減少４﹒６８％。

＊手遊炒起ＱＱ升近５％，濠賭股回吐銀娛跌半成＊

　　近日內地遊戲審批速度加快，多隻本港上市的手遊企業亦獲批遊戲版號，其中騰訊
（００７００）旗下的《和平菁英》及《權力遊戲》獲審批，刺激股價全周升４﹒７３％，收報
３９３﹒８元。其他手遊股方面，ＩＧＧ（００７９９）本周跌４﹒１６％，收報１０﹒６元。
網龍（００７７７）本周升４﹒４３％，收報２２﹒４元。創夢天地（０１１１９）全周漲
１４﹒７２％，報９﹒０４元。雲遊控股（００４８４）本周升４６﹒４６％，收報７﹒８５元

　　隨著五一黃金周日臨近，多隻濠賭股上周見資金流入，惟本周見獲利回吐，銀娛
（０００２７）本周跌５﹒０６％收報５８﹒２元，跌幅全星期跌幅最大恆指成分股；澳博控股
（００８８０）收報９﹒４５元跌１﹒６７％；永利澳門（０１１２８）微軟０﹒２４％收報
２１﹒２元；金沙（０１９２８）本周跌０﹒２４％收４２﹒５元；美高梅（０２２８２）挫４
﹒６９％收報１６﹒６８元。
　　內地官方公布３月ＣＰＩ漲２﹒３％，其中豬肉價格升５﹒１％，個別肉食股分隨即上揚，
中糧肉食（０１６１０）本周升１０﹒０７％，收報３﹒２８元；惠生國際（０１３４０）本周
軟０﹒５９％，收報０﹒１６９元；雨潤食品（０１０６８）本周跌２﹒１７％，收報１﹒８元
；萬洲（００２８８）微升０﹒４５％，收報８﹒９２元。

＊內地汽車銷售升汽車股受捧，醫藥股個別走中生升逾７％＊

　　據中汽協公布數據顯示，３月乘用車產銷分別完成２０９萬輛和２０１﹒９萬輛，按月月分
別增長８３﹒３％和６５﹒６％，按年分別下降５％和６﹒９％。汽車股個別發展，吉利
（００１７５）本周升０﹒８４％收報１６﹒９元，東風集團（００４８９）本周升
０﹒１２％收報８﹒３８元，比亞迪（０１２１１）漲２﹒５６％，收報５２元；長汽
（０２３３３）本周升２﹒６３％，收報６﹒６３元；廣汽（０２２３８）本周升３﹒０４％，
收報９﹒５元。
　　藥業股上周炒高後，本周個別延後升勢，中生（０１１７７）本周升７﹒３８％，收報８元
。國藥（０１０９９）本周跌２﹒５７％，收報３２﹒２５元。石藥（０１０９３）本周升
３﹒３９％，收報１５﹒８８元。金斯瑞（０１５４８）腫瘤藥獲優先藥評，刺激股價本周升
４０﹒５２％，收報２１﹒５元。藥明生物（０２２６９）全周升２﹒６４％，收報８１﹒６元

　　大市日漸回落，食品股隨市向下，中國旺旺（００１５１）本周跌３﹒９２％，收報６﹒３
８元。統一（００２２０）本周跌７﹒３１％，收報６﹒９７元。蒙牛（０２３１９）本周跌１
﹒３７％，收報２８﹒９元。華潤啤酒（００２９１）全周升０﹒３％，收報３３﹒８元。達利
食品（０３７９９）本周跌２﹒７６％，收報５﹒６４元。
　　內地擬放寬戶籍，內房股個別炒上，碧桂園（０２００７）全周升７﹒８７％收１３﹒１６
元，為升幅最大恆指成分股；中海外（００６８８）收３０元全周跌０﹒１７％；華潤置地
（０１１０９）報３４﹒５元，全星期軟２﹒５４％。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道12/04/2019
【嚟緊炒D乜】創維績佳股價堅守50天線 可博重上2.92元
專訪12/04/2019
AlipayHK x 麥當勞　聯手推動餐飲業數碼轉型
FOCUS12/04/2019
【FOCUS】聯儲留後門+港銀拆息升 借錢勿忘梗要還
生財有道12/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊可待至十天線吸納
生財有道12/04/2019
【全球最貴】世邦魏理仕：香港平均樓價963萬元 續貴絕全球
國際動態12/04/2019
維基解密阿桑奇 藏厄駐英使館7年被捕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金