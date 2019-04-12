《股市一周》港股三萬關得復失，全周跌２６點，日均成交減近半成

《經濟通通訊社１２日專訊》港股本周先升後跌，起初曾一度發力企穩三萬關之上再創近十

個月高位，惟該關口沽壓力顯著，以及在Ａ股回吐拖累下，最終三萬關得而復失。

周一（８日）受惠於美國非農數據利好，同時美國總統特朗普表示與月內與中國達成貿易協

議，大市全日漲１４０點報３００７７，是近十個月以來收企三萬關。周二（９日）投資者抱觀

望態度，主要是市場觀望本周較後時間內地公布經濟數據，港股全日收升８０點。周三（１０日

），外圍突然傳出美國將向歐洲徵收１１０億美元的關稅，令市場猜測全面新一輪貿易戰火頭再

起，投資者情緒憂慮情緒加劇，港股收跌３７點報３０１１９點，三萬關力保不失。本周四（１

１日）內地公布ＣＰＩ數字重返「２時代」，但仍略遜市場預期，Ａ股隨即回吐，拖累港股失守

三萬關，最終收跌２８０點。

港股今日仍現疲態，今早低開３３點後跌幅擴大，並一度低見２９６９４點。其中內地豬業

股回暖，帶動本港相關股份上揚，帶動港股尾市反彈上揚，最終收漲７０點或０﹒２４％，報

２９９０９點，成交額８９７﹒２１億元大減２５％。

總結本周，恆指全周跌２６點或０﹒０９％，報２９９０９，盤中在２９６９４至

３０２２２點之間上落。國指全周跌３２點或０﹒２８％，收１１６５９。

本周主板日均成交１１１５﹒６２億元，比上周減少４﹒６８％。



＊手遊炒起ＱＱ升近５％，濠賭股回吐銀娛跌半成＊



近日內地遊戲審批速度加快，多隻本港上市的手遊企業亦獲批遊戲版號，其中騰訊

（００７００）旗下的《和平菁英》及《權力遊戲》獲審批，刺激股價全周升４﹒７３％，收報

３９３﹒８元。其他手遊股方面，ＩＧＧ（００７９９）本周跌４﹒１６％，收報１０﹒６元。

網龍（００７７７）本周升４﹒４３％，收報２２﹒４元。創夢天地（０１１１９）全周漲

１４﹒７２％，報９﹒０４元。雲遊控股（００４８４）本周升４６﹒４６％，收報７﹒８５元

。

隨著五一黃金周日臨近，多隻濠賭股上周見資金流入，惟本周見獲利回吐，銀娛

（０００２７）本周跌５﹒０６％收報５８﹒２元，跌幅全星期跌幅最大恆指成分股；澳博控股

（００８８０）收報９﹒４５元跌１﹒６７％；永利澳門（０１１２８）微軟０﹒２４％收報

２１﹒２元；金沙（０１９２８）本周跌０﹒２４％收４２﹒５元；美高梅（０２２８２）挫４

﹒６９％收報１６﹒６８元。

內地官方公布３月ＣＰＩ漲２﹒３％，其中豬肉價格升５﹒１％，個別肉食股分隨即上揚，

中糧肉食（０１６１０）本周升１０﹒０７％，收報３﹒２８元；惠生國際（０１３４０）本周

軟０﹒５９％，收報０﹒１６９元；雨潤食品（０１０６８）本周跌２﹒１７％，收報１﹒８元

；萬洲（００２８８）微升０﹒４５％，收報８﹒９２元。



＊內地汽車銷售升汽車股受捧，醫藥股個別走中生升逾７％＊



據中汽協公布數據顯示，３月乘用車產銷分別完成２０９萬輛和２０１﹒９萬輛，按月月分

別增長８３﹒３％和６５﹒６％，按年分別下降５％和６﹒９％。汽車股個別發展，吉利

（００１７５）本周升０﹒８４％收報１６﹒９元，東風集團（００４８９）本周升

０﹒１２％收報８﹒３８元，比亞迪（０１２１１）漲２﹒５６％，收報５２元；長汽

（０２３３３）本周升２﹒６３％，收報６﹒６３元；廣汽（０２２３８）本周升３﹒０４％，

收報９﹒５元。

藥業股上周炒高後，本周個別延後升勢，中生（０１１７７）本周升７﹒３８％，收報８元

。國藥（０１０９９）本周跌２﹒５７％，收報３２﹒２５元。石藥（０１０９３）本周升

３﹒３９％，收報１５﹒８８元。金斯瑞（０１５４８）腫瘤藥獲優先藥評，刺激股價本周升

４０﹒５２％，收報２１﹒５元。藥明生物（０２２６９）全周升２﹒６４％，收報８１﹒６元

。

大市日漸回落，食品股隨市向下，中國旺旺（００１５１）本周跌３﹒９２％，收報６﹒３

８元。統一（００２２０）本周跌７﹒３１％，收報６﹒９７元。蒙牛（０２３１９）本周跌１

﹒３７％，收報２８﹒９元。華潤啤酒（００２９１）全周升０﹒３％，收報３３﹒８元。達利

食品（０３７９９）本周跌２﹒７６％，收報５﹒６４元。

內地擬放寬戶籍，內房股個別炒上，碧桂園（０２００７）全周升７﹒８７％收１３﹒１６

元，為升幅最大恆指成分股；中海外（００６８８）收３０元全周跌０﹒１７％；華潤置地

（０１１０９）報３４﹒５元，全星期軟２﹒５４％。（ｕｌ）

