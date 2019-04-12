中國３月出口勝預期，港股升７０點報２９９０９，十天線失而復得

《經濟通通訊社１２日專訊》市場靜待美股季績期及中美貿易談判結果，美股隔晚

（１１日）無太大變動。港股今早隨外圍走軟，低開３３點報２９８０６點，失守１０天線

（約２９８１３點），未幾一度拗腰最多倒升１點，全日高見２９８３９點。

不過，隨著騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）等重磅股受壓，加上Ａ股反覆走低，

港股隨即再跌，午後一度最多挫１４１點，見全日低位２９６９４點。不過，中國海關總署於下

午公布上月進出口數據，以美元計，３月出口增長１４﹒２％，遠好過市場預期的７﹒３％，帶

動滬指跌幅僅收窄至１點，港股尾市更突然有買盤追入，而部分內銀股升幅亦略為擴大，港股最

終全日拗腰倒升７０點或０﹒２４％，以全日最高位２９９０９點收市，十天線失而復得。主板

成交８９７﹒２１億元，較上日大減２５﹒１％。

國指以全日最高位收市，報１１６５９點，升０﹒３６％或升４１點。

上證綜合指數報３１８８，跌１點，成交２８８９﹒０９億元人民幣。

重磅股個別發展，匯控（００００５）逆市升０﹒４５％，報６６﹒９元。港交所

（００３８８）軟０﹒１４％，報２７６﹒６元。騰訊升０﹒６１％，報３９３﹒８元。友邦跌

０﹒８８％，報７９﹒３元。平保（０２３１８）揚０﹒９８％，報９２﹒６５元。中移動

（００９４１）跌０﹒３９％，報７７元。



＊萬洲揚近４％冠藍籌，李寧安踏創新高＊



國家統計局日前公佈，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年上漲２﹒３％，其中，食品價

格漲４﹒１％，畜肉類價格漲４﹒７％，豬肉價格漲５﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１２個百

分點。相關消息帶動豬肉股逆市受捧，萬洲（００２８８）走高３﹒８４％，報８﹒９２元，為

表現最佳藍籌。雨潤食品（０１０６８）揚３﹒４５％，報１﹒８元。中糧肉食（０１６１０）

飆６﹒１５％，報３﹒２８元。惠生國際（０１３４０）漲５﹒６３％，報０﹒１６９元。

個別內需股亦見有追捧，青啤（００１６８）獲大和升目標價三成四至４７﹒２元，評級則

由持有升至跑贏大市，該股全日逆市升７﹒２６％，報４５﹒８元。潤啤（００２９１）軟

０﹒４４％，報３３﹒８元。恆安（０１０４４）升１％，報７０﹒７元。蒙牛

（０２３１９）窄幅漲０﹒７％，報２８﹒９元。旺旺（００１５１）挫１﹒６９％，報

６﹒３８元。康師傅（００３２２）跌１﹒７１％，報１２﹒６６元。

體育用品股同樣逆市炒高，李寧（０２３３１）急升３﹒３９％，報１３﹒４２元，盤中高

見１３﹒６６元，創近８年新高。安踏（０２０２０）揚５﹒１７％，報５３﹒５元，盤中高見

５３﹒８元，創上市新高。３６１度（０１３６１）漲２﹒４２％，報１﹒６９元。中國動向（

０３８１８）走高３﹒４８％，報１﹒１９元。



＊汽車股領跌國指股，鐵塔績前揚逾２％＊



據中汽協公布數據顯示，３月乘用車產銷分別完成２０９萬輛和２０１﹒９萬輛，比上月分

別增長８３﹒３％和６５﹒６％，比上年同期分別下降５％和 ６﹒９％，降幅仍大於汽車總體

。汽車股仍全線受壓，吉利（００１７５）挫４﹒０９％，報１６﹒９元，為跌幅最大藍籌。長

汽（０２３３３）急跌３﹒４９％，報６﹒６３元。東風（００４８９）走低２﹒７８％，報８

﹒３８元。廣汽（０２２３８）下滑２﹒５６％，報９﹒５元，三者均為跌幅最大國指股。

中聯通（００７６２）將於４月２３日公布首季業績，全日跌１﹒５％，報９﹒８５元。

中電信（００７２８）無升跌，報４﹒２２元。中國鐵塔（００７８８）下周三（１７日）公布

上季業績，全日升２﹒４６％，報２﹒０８元。中興通訊（００７６３）軟０﹒２％，報

２４﹒４５元。

內銀股方面，建行（００９３９）連日獲北水掃貨，全日漲０﹒８７％，報６﹒９３元。工

行（０１３９８）揚０﹒６９％，報５﹒８７元。招行（０３９６８）走高１﹒２６％，報

４０﹒２元。郵儲行（０１６５８）走高０﹒６６％，報４﹒５５元。農行（０１２８８）無升

跌，報３﹒６元。民行（０１９８８）漲０﹒５１％，報５﹒９２元。（ｍｗ）

