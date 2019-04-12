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12/04/2019 13:01

【香港政情】區諾軒批遊行組織難與警方溝通，盧偉聰：有專人聯絡

　　《經濟通通訊社１２日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》
。曾任民陣召集人的立法會議員區諾軒關注，近年遊行組織愈來愈難與警方討論遊行路線，促警
方做好溝通工作，又指出近年來因公眾遊行而遭檢控數字已大幅下降，但警方仍添置水炮車、胡
椒彈等武器，質疑是不合比例地加強武力。警務處處長盧偉聰回應指，警方已有一組人專門與遊
行組織聯絡，表示會加強溝通，至於警力方面則會視乎整個社會的需求。（ｃｗ）（ｚｚ）

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