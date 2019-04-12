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12/04/2019 15:15

【移交逃犯】李家超：已向台灣提出約見商討逃犯移交事宜

　　《經濟通通訊社１２日專訊》高等法院今日下午就台灣殺人案疑犯陳同佳的洗黑錢罪提訊。
保安局局長李家超表示，會尊重法院的判決，形容當局相當心急，已在今個月透過協進會及策進
會向台灣提出約見，但必須有法律基礎才可以做到。
　　李家超表示，即使立法會通過修例，辦理有關手續亦都需時才可以移送疑犯。他拒絕評論政
府提出的方案是否最終方案，以及是否夠票支持，強調會盡力爭取立法會議員支持，並於法案委
員會充分解釋並討論。（ｃｗ）（ｚｚ）

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