《鍾之日記》出口數據靚，魚缸喜倒升



《鍾之日記》４月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中國海關總署今日下午公布上月進出口數據，以美元計，３月出口增長１４﹒２％，遠好過

市場預期的７﹒３％；不過進口仍跌７﹒６％，遜於市場預期的跌１﹒４３％；３月貿易順差

３２６﹒４億美元，遠好過市場預期的７０﹒５億美元。若按人民幣計價，３月出口同比升

２１﹒３％，進口同比跌１﹒８％。

但綜合首季，按美元計價，外貿進出口總值１﹒０３萬億美元，下降１﹒５％，貿易順差

７６３﹒１億美元，同比擴大７０﹒６％。

中海晟融經濟學家張一表示，按美元計，首季出口僅增長１﹒４％，其作為全年出口表現的

指向標，預計在全球經濟增長放緩的大背景下，今年出口並不樂觀，中國穩增長壓力仍然巨大；

至於進口表現差過出口，說明內需仍然乏力；貿易順差規模儘管有所擴大，但只屬於典型的收縮

性順差，從經濟意義上看並不是一件好事。

港股今早隨外圍走軟，低開３３點報２９８０６點，隨著重磅股受壓及Ａ股反覆走低，港股

隨即再跌，午後一度最多挫１４１點，見全日低位２９６９４點，但在海關總署公布數據後，利

好港股尾市由跌轉升，最終全日收報２９９０９點，升７０點，總結本周，恆指全周跌１６７點

或０﹒５６％。主板成交８９７﹒２１億元，較上日減少２５﹒１％。



＊資金乾塘滬深弱勢，深成指中止１３周連升＊



滬深股市本周持續弱勢，滬綜指低開低走，但到下午海關公布進出口數據，令滬指一度倒升

，但是流動性緊缺問題仍然籠罩兩市，滬指收市仍跌０﹒０４％，報３１８８﹒６３點。累計本

周滬綜指下跌１﹒７８％，失三千二關；深成指全日跌０﹒２６％，全周下跌２﹒７２％，中止

深成指連續１３周上升的佳績。

人民銀行逆回購操作１７連停，連續兩周零投放零回籠，市場觀望下周會否降準。資金池乾

塘，兩市成交僅６５７１億元人民幣，較上日（１１日）大減２０％。



＊內地３月乘用車銷量跌幅收窄，花旗料下周初仍見獲利盤＊



中汽協今日公布，３月乘用車產銷分別完成２０９萬輛和２０１﹒９萬輛，比上月分別增長

８３﹒３％和６５﹒６％，比上年同期分別下降５％和 ６﹒９％，降幅仍大於汽車總體，但是

降幅明顯收窄。

值得留意的是新能源汽車的產銷表現持續攀升，新能源汽車３月產銷分別完成１２﹒８萬輛

和１２﹒６萬輛，比上年同期分別增長 ８８﹒６％和８５﹒４％。其中燃料電池汽車產銷均完

成８６輛，比上年同期分別增長１６８﹒８％和４２倍。

花旗發表報告指，在內地製造業採購經理指數（ＰＭＩ）造好下，汽車股股價近兩星期明顯

抽升，市場已預期４至９月零售銷售復合增長率為４﹒５％，即按年升０﹒６％，但相信汽車行

該行估計，內地本月１７日公布４月上半月乘用車零售數據前一周，市場對汽車股會先行獲

利，相關數據或受４月起降增值稅所影響。

汽車股今日繼續回吐，吉利汽車（００１７５）收瀉４﹒１％，為表現最差藍籌。長城汽車

（０２３３３）亦挫３﹒５％，東風（００４８９）跌 ２﹒８％，廣汽（０２２３８）亦跌

２﹒６％。



＊視覺中國濫收版權費捱批，股價跌停基金心慌慌＊



事件視界望遠鏡團隊發布人類史上首張黑洞照片，引發全球關注，照片同時也衍生了大量惡

搞改圖，不過有內地網民發現，內地最大視覺素材版權交易平台視覺中國（深：０００６８１）

，將黑洞照片打上自家水印，並聲稱擁有該圖片版權，商用須支付版權費，但照片版權方歐洲南

方天文台（ＥＳＯ）回應稱，視覺中國的版權主張不合法。

其後共青團中央發現，原來視覺中國為中國國旗國徽、毛澤東等照片圖片都打上了水印，並

且將上述素材明碼標價進行出售，於是共青團中央在微博公開質問視覺中國，是否擁有這些照片

的版權？

在內地，事件一旦政治化，監管上門的日子便不遠。結果昨晚視覺中國便被天津市委網信辦

責令全面徹底整改。視覺中國網站負責人發聲明指，平台方在管理上存在嚴重問題，將全面徹底

整改，在此期間暫時關閉網站，嚴格遵守相關法律法規，自覺接受社會及網民監督。

視覺中國今日錄得一字跌停，值得留意的是，視覺中國是內地公募基金愛股，截至去年底視

覺中國的基金持股佔比４２％，排在Ａ股第十位，持有基金數達到２４７隻，所以視覺中國股價

崩潰，不少公募基金恐現大出血。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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