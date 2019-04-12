《經濟通通訊社１２日專訊》視覺中國（深：０００６８１）被指將可免費使用的黑洞照片
，甚至是國旗國徽、企業ｌｏｇｏ等照片加上自家水印，聲稱擁有該等照片的版權，向商業用途
使用者索取版權費，引發內地自上而下一致抨擊，天津市委網信辦已立即約談視覺中國，責令整
改，目前視覺中國網站已無法訪問。
視覺中國深陷輿論漩渦，勢必需要一段長時間審查其網站上所有圖片，再加上視覺中國今日
將有３﹒８８億股限售股解禁，佔總股本比例５５﹒３９％。視覺中國現價一字跌停，報
２５﹒２元人民幣。（ｅｙ）
12/04/2019 09:46
【版權黑洞】視覺中國被勒令整改一字跌停，近４億限售股今日解禁
《經濟通通訊社１２日專訊》視覺中國（深：０００６８１）被指將可免費使用的黑洞照片
，甚至是國旗國徽、企業ｌｏｇｏ等照片加上自家水印，聲稱擁有該等照片的版權，向商業用途
使用者索取版權費，引發內地自上而下一致抨擊，天津市委網信辦已立即約談視覺中國，責令整
改，目前視覺中國網站已無法訪問。
視覺中國深陷輿論漩渦，勢必需要一段長時間審查其網站上所有圖片，再加上視覺中國今日
將有３﹒８８億股限售股解禁，佔總股本比例５５﹒３９％。視覺中國現價一字跌停，報
２５﹒２元人民幣。（ｅｙ）
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