【科創板】雷軍忙著科創板淘金，已有四間相關企業現身科創板

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》在當前６５家科創板受理企業中，已有四

間企業身披「小米系」光環。這些公司的主業涵蓋智能掃地機器人、電磁屏蔽膜、激光器製造、

集成電路設計等硬科技。

其中，最顯而易見的就是石頭科技，公司主要產品為掃地機器人，除自有品牌外，還為小米

製造「米家智能掃地機器人」。

順為資本持有石頭科技１２﹒８５％股份，天津金米持有公司１１﹒８５％股份，分列第二

、三大股東。其中，天津金米的實際控制人為雷軍，順為的實際控制人為小米董事許達來。兩者

合計持股比例達到２４﹒７％。

另外，由小米、湖北長江經濟帶產業引導基金合夥企業等發起設立的小米基金分別持有方邦

電子和創鑫激光３﹒３３％和４﹒４３％的股權，列第七、八大股東。

方邦電子是少數掌握超高電磁屏蔽效能、極低插入損耗技術的電磁屏蔽膜生產廠商之一。公

司生產的電磁屏蔽膜用於小米終端產品中。國內激光器製造龍頭創鑫激光產品主要包括脈衝光纖

激光器和連續光纖激光器兩大系列。

還有一間與雷軍有關的是集成電路設計企業聚辰股份，該公司目前擁有ＥＥＰＲＯＭ、音圈

馬達驅動芯片和智能卡芯片三條主要產品線，產品廣泛應用於智能手機、液晶面板、藍牙模塊、

通訊、計算機等領域。小米是其客戶之一。

武漢珞珈梧桐新興產業投資基金合夥企業持有聚辰股份６﹒１７％的股份，其執行事務合夥

人為湖北珞珈，雷軍持有湖北珞珈４％的份額。

