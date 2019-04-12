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12/04/2019 16:03

【一帶一路】陸慷：中方希望大馬東海岸鐵路項目早日恢復建設

　　《經濟通通訊社１２日專訊》外交部發言人陸慷表示，中馬互為傳統友好鄰邦和重要的合作
伙伴，雙方都高度重視彼此之間的友誼和合作，兩國政府部門和企業一直就有關項目保持密切溝
通，中方樂見通過友好協商最終達成了解決方案，也希望雙方能夠早日恢復項目建設，把好事兒
辦好，擴大互利共贏。
　　在歷經數個月的協商後，馬來西亞和中國今日達成協議，兩國同意恢復建設東海岸鐵路，但
造價從原本的６５５億馬幣（林吉特）降至４４０億馬幣（１０６﹒８億美元）。（ａｃ）

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