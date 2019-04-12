《經濟通通訊社１２日專訊》在歷經數個月的協商之後，馬來西亞和中國今日達成協議，兩
國同意恢復建設東海岸鐵路，但造價從原本的６５５億馬幣（林吉特）降至４４０億馬幣
（１０６﹒８億美元）。
連接馬來西亞東海岸與泰國南部的東海岸鐵路全長６８８公里，２０１６年由馬來西亞前首
相納吉定案，交給中國交通建設（０１８００）（滬：６０１８００）承建。２０１８年首相馬
哈地上台後不久即表示，將撤查和中國合作的「一帶一路」計劃，是否有舞弊，並宣布暫停這項
建設計劃，理由是成本過高。（ｃｔ）
12/04/2019 15:19
【一帶一路】馬來西亞與中國達成降價協議，東海岸鐵路恢復建設
《經濟通通訊社１２日專訊》在歷經數個月的協商之後，馬來西亞和中國今日達成協議，兩
國同意恢復建設東海岸鐵路，但造價從原本的６５５億馬幣（林吉特）降至４４０億馬幣
（１０６﹒８億美元）。
連接馬來西亞東海岸與泰國南部的東海岸鐵路全長６８８公里，２０１６年由馬來西亞前首
相納吉定案，交給中國交通建設（０１８００）（滬：６０１８００）承建。２０１８年首相馬
哈地上台後不久即表示，將撤查和中國合作的「一帶一路」計劃，是否有舞弊，並宣布暫停這項
建設計劃，理由是成本過高。（ｃｔ）
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