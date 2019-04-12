《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）副總裁張濤日前表示，短期內人
民幣國際化的發展趨勢可能會受到貿易、資本流動和匯率波動影響，但鑒於中國在全球經濟中的
重要性，隨著時間推移和市場化進程的推進，人民幣的國際使用必然會增加。
他認為，更重要的是，中國政府繼續採取推動中國經濟增長從依賴投資和出口拉動轉向消費
和服務驅動的政策框架，令中國經濟再平衡朝著更加可持續的方向發展，中國經濟再平衡取得成
功，人民幣國際化將水到渠成。（ａｃ）
12/04/2019 08:40
【聚焦人幣】ＩＭＦ副總裁：中國經濟再平衡將助推人民幣國際化
《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）副總裁張濤日前表示，短期內人
民幣國際化的發展趨勢可能會受到貿易、資本流動和匯率波動影響，但鑒於中國在全球經濟中的
重要性，隨著時間推移和市場化進程的推進，人民幣的國際使用必然會增加。
他認為，更重要的是，中國政府繼續採取推動中國經濟增長從依賴投資和出口拉動轉向消費
和服務驅動的政策框架，令中國經濟再平衡朝著更加可持續的方向發展，中國經濟再平衡取得成
功，人民幣國際化將水到渠成。（ａｃ）
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