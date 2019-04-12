《經濟通通訊社１２日專訊》興業證券指出，３月ＣＰＩ同比２﹒３％，較２月大幅反彈０
﹒８個百分點，主要是受豬肉價格周期錯位驅動。考慮到生豬疫情可能引發後期豬價上漲，未來
幾個月ＣＰＩ可能繼續溫和反彈。
不過，規模養殖企業的生豬出欄均重在今年第一季度持續上升，折射出生豬供應實際上並沒
有市場所一般認為的那麼緊缺，因此預料年內ＣＰＩ破３的可能性不大。（ｃａ）
12/04/2019 10:08
【數據解讀】興業證券：年內ＣＰＩ續溫和反彈，不大可能破３％
《經濟通通訊社１２日專訊》興業證券指出，３月ＣＰＩ同比２﹒３％，較２月大幅反彈０
﹒８個百分點，主要是受豬肉價格周期錯位驅動。考慮到生豬疫情可能引發後期豬價上漲，未來
幾個月ＣＰＩ可能繼續溫和反彈。
不過，規模養殖企業的生豬出欄均重在今年第一季度持續上升，折射出生豬供應實際上並沒
有市場所一般認為的那麼緊缺，因此預料年內ＣＰＩ破３的可能性不大。（ｃａ）
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