【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４３點子，報６﹒７２１０

《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２２０，較上個交易日跌

１３２點子，終止三連升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４３點子，報６﹒７２１０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７１６７。

內地３月ＣＰＩ同比漲幅重返「２時代」。受非洲豬瘟導致的低存欄影響，分析預計本輪豬

周期或已開始觸底回升，未來重點關注豬肉價格對ＣＰＩ影響。在整體需求依然偏弱的背景下，

通脹距離３％的目標仍然會有一段距離，不會給貨幣政策形成掣肘。（ｃａ）

