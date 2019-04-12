《Ａ股動向》視覺中國「國旗國徽照」打水印索版權費，被責令整改

《經濟通通訊社１２日專訊》事件視界望遠鏡團隊周三（１０日）宣布首次成功觀測到超大

質量黑洞，並發布了黑洞的照片，引發全球關注，照片同時也衍生了大量惡搞改圖，不過有內地

網民發現，原來全球都可免費使用的黑洞照片，在中國則有可能需要交上一筆不菲的版權費。

內地最大視覺素材版權交易平台、市場份額達４０％以上的視覺中國（深：０００６８１）

，被發現其官網上傳了一張黑洞照片，打上自家水印，並稱「此圖為編輯圖片，如用於商業用途

，請致電或諮詢客戶代表」，指視覺中國擁有該圖片版權。有網民向視覺中國查詢該圖片的商業

使用權價錢，更開價８００至３０００元人民幣。

視覺中國創始人之一柴繼軍回應事件時仍然堅稱任何一張照片都有版權，取決於版權人希望

這張照片如何使用，但事實上事件視界望遠鏡團隊及發布平台均明確聲明，該圖片可在標註具體

來源的情況下免費使用，包括商業用途。

其後共青團中央發現，原來視覺中國為中國國旗國徽、毛澤東等照片圖片都打上了水印，並

且將上述素材明碼標價進行出售，於是共青團中央在微博公開質問視覺中國，是否擁有這些照片

的版權？

天津市委網信辦昨日發公告，指視覺中國網站在其發布的多張圖片中刊發敏感有害信息標注

，引起網上大量轉發，破壞網絡生態，造成惡劣影響，上述行為違反了《網絡安全法》《互聯網

信息服務管理辦法》有關規定，責令該網站立即停止違法違規行為，全面徹底整改。視覺中國網

站負責人最後發聲明之，平台方在管理上存在嚴重問題，將全面徹底整改，在此期間暫時關閉網

站，嚴格遵守相關法律法規，自覺接受社會及網民監督。（ｅｙ）

