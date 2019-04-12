《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大視覺素材版權交易平台視覺中國
（深：０００６８１）將國旗國徽、企業ｌｏｇｏ等照片加上自家水印，向商業用途使用者索取
版權費，結果被責令整改，目前無法打開該網站。
《經濟通通訊社》記者嘗試打開中國另一個知名圖片素材庫全景網，發現同樣無法打開網頁
。（ｅｙ）
12/04/2019 09:24
【版權黑洞】疑受視覺中國整改拖累，全景網網站同樣無法訪問
《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大視覺素材版權交易平台視覺中國
（深：０００６８１）將國旗國徽、企業ｌｏｇｏ等照片加上自家水印，向商業用途使用者索取
版權費，結果被責令整改，目前無法打開該網站。
《經濟通通訊社》記者嘗試打開中國另一個知名圖片素材庫全景網，發現同樣無法打開網頁
。（ｅｙ）
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