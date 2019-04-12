《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大視覺素材版權交易平台視覺中國
（深：０００６８１）被指將可免費使用的黑洞照片加上自家水印，向商業用途使用者索取版權
費，歐洲南方天文台（ＥＳＯ）對事件回應稱，視覺中國的這種版權主張不合法，ＥＳＯ從未，
也不能將其圖片版權轉讓給任何其他個人或組織，且視覺中國從未就黑洞圖片聯絡過ＥＳＯ。（
ｅｙ）
12/04/2019 09:27
【版權黑洞】歐洲南方天文台：視覺中國沒有黑洞照片版權
《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大視覺素材版權交易平台視覺中國
（深：０００６８１）被指將可免費使用的黑洞照片加上自家水印，向商業用途使用者索取版權
費，歐洲南方天文台（ＥＳＯ）對事件回應稱，視覺中國的這種版權主張不合法，ＥＳＯ從未，
也不能將其圖片版權轉讓給任何其他個人或組織，且視覺中國從未就黑洞圖片聯絡過ＥＳＯ。（
ｅｙ）
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