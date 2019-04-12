《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大視覺素材版權交易平台視覺中國
（深：０００６８１）被指將可免費使用的黑洞照片加上自家水印，向商業用途使用者索取版權
費，國家版權局就事件回應指，各圖片公司要健全版權管理機制，規範版權運營，合法合理維權
，不得濫用權利，國家版權局又指，將會把圖片版權保護納入即將開展的「劍網２０１９」專項
行動，進一步規範圖片市場版權秩序。（ｅｙ）
12/04/2019 10:17
【版權黑洞】國家版權局：圖片公司要合法合理維權，不得濫用版權
《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大視覺素材版權交易平台視覺中國
（深：０００６８１）被指將可免費使用的黑洞照片加上自家水印，向商業用途使用者索取版權
費，國家版權局就事件回應指，各圖片公司要健全版權管理機制，規範版權運營，合法合理維權
，不得濫用權利，國家版權局又指，將會把圖片版權保護納入即將開展的「劍網２０１９」專項
行動，進一步規範圖片市場版權秩序。（ｅｙ）
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