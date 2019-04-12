《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大圖片公司視覺中國（深：０００６８１）將國旗國徽
、企業ｌｏｇｏ、甚至是黑洞的照片加上自家水印，向商業用途使用者索取巨額版權費，引發內
地自上而下一致抨擊，結果被責令整改，目前無法打開該網站。
《經濟通通訊社》記者嘗試打開中國第二大知名圖片素材庫東方ＩＣ，同樣已無法訪問該網
站，自此，視覺中國、東方ＩＣ、全景網絡內地三大圖片庫均已關閉網站。（ｅｙ）
12/04/2019 10:34
【版權黑洞】濫收版權費風暴直捲業界，內地三大圖片庫齊關閉網站
《經濟通通訊社１２日專訊》內地最大圖片公司視覺中國（深：０００６８１）將國旗國徽
、企業ｌｏｇｏ、甚至是黑洞的照片加上自家水印，向商業用途使用者索取巨額版權費，引發內
地自上而下一致抨擊，結果被責令整改，目前無法打開該網站。
《經濟通通訊社》記者嘗試打開中國第二大知名圖片素材庫東方ＩＣ，同樣已無法訪問該網
站，自此，視覺中國、東方ＩＣ、全景網絡內地三大圖片庫均已關閉網站。（ｅｙ）
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