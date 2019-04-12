《經濟通通訊社１２日專訊》視覺中國（深：０００６８１）關閉網站開展整改後，另一內
地圖庫全景網絡官網也無法打開，網站顯示：「全景網站對站內所有圖片及供稿人社區進行全面
審核，給您造成不便深表歉意」。
據《每日經濟新聞》引述全景網絡客服表示，網站正在技術維護，已經購買圖片的用戶暫時
無法正常下載，預計今天之內可以恢復。
另外，深圳市全景網絡有限公司發表聲明，旗下全景網是專注於資本市場路演互動服務的一
站式專業平台，與圖片公司全景網絡無關。（ｅｙ）
12/04/2019 11:05
【版權黑洞】全景網絡：對站內圖片及社區進行審核，日內恢復運作
《經濟通通訊社１２日專訊》視覺中國（深：０００６８１）關閉網站開展整改後，另一內
地圖庫全景網絡官網也無法打開，網站顯示：「全景網站對站內所有圖片及供稿人社區進行全面
審核，給您造成不便深表歉意」。
據《每日經濟新聞》引述全景網絡客服表示，網站正在技術維護，已經購買圖片的用戶暫時
無法正常下載，預計今天之內可以恢復。
另外，深圳市全景網絡有限公司發表聲明，旗下全景網是專注於資本市場路演互動服務的一
站式專業平台，與圖片公司全景網絡無關。（ｅｙ）
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