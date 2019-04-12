【版權黑洞】視覺中國十年涉１﹒２萬法律訴訟案，起訴他人侵權

《經濟通通訊社１２日專訊》根據「天眼查」數據，２００９年至今，視覺中國主體公司為

視覺（中國）文化發展股份有限公司，該公司法律訴訟有１４１條，其旗下兩家公司漢華易美涉

及法律訴訟４０１１條，華蓋創意涉及法律訴訟８０００餘條，三家公司涉及糾紛案件共１﹒２

萬條，其中案由絕大部分為起訴他人公司作品侵權。

早前裁判文書收錄網站Ｏｐｅｎｌａｗ的數據顯示，與視覺中國有關的法律訴訟，２０１８

年全年共有２９６８起，２０１７年更是達到了５６７６起，也就是說，平均每天視覺中國就有

１５﹒６起官司要打。（ｃａ）

