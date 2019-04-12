【聚焦數據】３月美元計出口增１４﹒２％優預期，進口跌７﹒６％

《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，以美元計，３月出口增長１４﹒２％，遠好過

市場預期的７﹒３％；不過進口仍跌７﹒６％，遜於市場預期的跌１﹒４３％。

按人民幣計價，中國３月出口同比升２１﹒３％，進口同比跌１﹒８％。（ｃａ）

