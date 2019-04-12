《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，以美元計，３月貿易順差３２６﹒４億元，遠
好過市場預期的７０﹒５億元；１－３月貿易順差７６３﹒１億美元。（ｃａ）
12/04/2019 14:36
【聚焦數據】中國３月貿易順差３２６﹒４億美元高預期
《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，以美元計，３月貿易順差３２６﹒４億元，遠
好過市場預期的７０﹒５億元；１－３月貿易順差７６３﹒１億美元。（ｃａ）
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