《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，以人民幣計，一季度中美貿易總值為
８１５８﹒６億元，下降１１％，佔１１﹒６％。
歐盟、東盟和美國仍為中國前三大貿易夥伴。中國對歐盟進出口總值為１﹒１１萬億元，增
長１１﹒５％，佔外貿總值的１５﹒８％；與東盟貿易總值為９３４５﹒５億元，增８﹒１％，
佔１３﹒３％。同期，中日貿易總值為５０５５﹒５億元，增長３﹒２％，佔７﹒２％。
（ｃａ）
12/04/2019 14:37
【貿易開戰】海關：首季中美貿易總值８１５８﹒６億元跌１１％
《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，以人民幣計，一季度中美貿易總值為
８１５８﹒６億元，下降１１％，佔１１﹒６％。
歐盟、東盟和美國仍為中國前三大貿易夥伴。中國對歐盟進出口總值為１﹒１１萬億元，增
長１１﹒５％，佔外貿總值的１５﹒８％；與東盟貿易總值為９３４５﹒５億元，增８﹒１％，
佔１３﹒３％。同期，中日貿易總值為５０５５﹒５億元，增長３﹒２％，佔７﹒２％。
（ｃａ）
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