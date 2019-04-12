【貿易開戰】海關：首季中美貿易總值８１５８﹒６億元跌１１％

《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，以人民幣計，一季度中美貿易總值為

８１５８﹒６億元，下降１１％，佔１１﹒６％。

歐盟、東盟和美國仍為中國前三大貿易夥伴。中國對歐盟進出口總值為１﹒１１萬億元，增

長１１﹒５％，佔外貿總值的１５﹒８％；與東盟貿易總值為９３４５﹒５億元，增８﹒１％，

佔１３﹒３％。同期，中日貿易總值為５０５５﹒５億元，增長３﹒２％，佔７﹒２％。

（ｃａ）

