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12/04/2019 14:47

【聚焦數據】中國首季貿易順差７６３億美元，擴大７０﹒６％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，按美元計價，一季度，外貿進出口總值
１﹒０３萬億美元，下降１﹒５％，貿易順差７６３﹒１億美元，擴大７０﹒６％。
　　按人民幣計價，一季度，外貿進出口總值７﹒０１萬億元，比去年同期增長３﹒７％；貿易
順差５２９６﹒７億元，擴大７５﹒２％。（ｃａ）

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