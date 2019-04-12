《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署表示，受春節因素影響，一季度各月進出口波動較大
，但總體看，一季度中國外貿繼續保持穩中有進勢頭，質量和效益有所提升。（ｃｔ）
12/04/2019 15:00
【聚焦數據】海關：一季度進出口波動雖大但續保穩中有進勢頭
《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署表示，受春節因素影響，一季度各月進出口波動較大
，但總體看，一季度中國外貿繼續保持穩中有進勢頭，質量和效益有所提升。（ｃｔ）
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