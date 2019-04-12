【聚焦數據】人行：３月人幣新增貸１﹒６９萬億元，高於預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，３月份，人民幣貸款增加１﹒６９萬億元（人

民幣．下同），好過市場預期的１﹒２萬億元，同比多增５７７７億元。

一季度人民幣貸款增加５﹒８１萬億元，同比多增９５２６億元。分部門看，住戶部門貸款

增加１﹒８１萬億元，其中，短期貸款增加４２９２億元，中長期貸款增加１﹒３８萬億元；非

金融企業及機關團體貸款增加４﹒４８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒０５萬億元，中長期貸

款增加２﹒５７萬億元，票據融資增加７８３３億元；非銀行業金融機構貸款減少４８７９億元

。

３月末，外幣貸款餘額８４１０億美元，同比下降３﹒４％。一季度外幣貸款增加４６１億

美元，同比多增１３７億美元。３月份，外幣貸款增加６２億美元，同比多增２８５億美元。

三、一季度人民幣存款增加６﹒３１萬億元，外幣存款增加４１３億美元。

３月末，本外幣存款餘額１８９萬億元，同比增長８﹒３％。月末人民幣存款餘額１８３﹒

８２萬億元，同比增長８﹒７％，增速比上月末高０﹒１個百分點，與上年同期持平。



＊首季人民幣存款增加６﹒３１萬億元＊



一季度人民幣存款增加６﹒３１萬億元，同比多增１﹒２４萬億元。其中，住戶存款增加６

﹒０７萬億元，非金融企業存款增加３３２８億元，財政性存款增加１６５１億元，非銀行業金

融機構存款減少９６７１億元。３月，人民幣存款增加１﹒７２萬億元，同比多增２１３３億元

。

３月末，外幣存款餘額７６８９億美元，同比下降８﹒１％。一季度外幣存款增加４１３億

美元，同比少增４６億美元。３月份，外幣存款增加２５億美元，同比多增１４億美元。

（ｃａ）

