【ＦＯＣＵＳ】聯儲留後門＋港銀拆息升，借錢勿忘梗要還

【ＦＯＣＵＳ】侵侵和「師爺」庫德洛振臂高呼應立即減息之際，聯儲最新公布的３月會議

紀要卻為加息預留後門，其中有關「強勁」的字眼高達２６次，續接近去年８月雄心勃勃預告「

２０１９將加息４次」時的峰值水平。

聯儲到底賣減息還是加息藥愈顯撲朔迷離，中國天量地方債發行卻正實實在在地遭遇需求降

溫，有地方不惜以較中央指導區間下限上浮５０基點的真金白銀來求售。與此同時，內地發行人

在離岸債市亦正面臨更頻繁的信用降級潮。

新任世界銀行行長Ｍａｌｐａｓｓ直言「世上債務太多了（ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｊｕｓｔ

ｔｏｏ ｍｕｃｈ ｄｅｂｔ）」，未來是押注「滿地平錢」還是「舉債不易」？



＊「強勁」字眼增，「耐心」次數減＊



聯儲明言預計２０１９年不會加息，市場利率期貨有關最早１２月減息的概率更誇張地高企

逾４５％，其３月議息紀要卻為加息預留後門－－「一些與會者表示，如果經濟增長高於其長期

趨勢率，他們可能會認為今年晚些時候適度提高聯邦基金利率的目標範圍是適當的。」

值得一提的是，３月紀要「ｓｔｒｏｎｇ」、「ｓｔｒｏｎｇｅｒ」、「ｓｔｒｏｎｇｌｙ

」的字眼出現多達２６次；而與１月被稱作「釋出最強變臉信號」的紀要多達１３次提及「耐心

」相比，３月的次數大減至７次。紀要更稱，「一些與會者表示，需就將貨幣政策方法定性為『

耐心』作定期檢討。」

拋開「預計２０１９不會加息」的主調，會議紀要的弦外之音或顯示，聯儲正從極力就去年

１２月市場震盪的補鑊努力重回中立。道明證券就認為，市場可能低估了未來１２個月的加息風

險；匯豐也警告，對歷史周期的觀察顯示，聯儲可能要麼放鬆很多，要麼在接下來幾年穩定或適

度地緊縮。



＊地方、企業、港銀齊高息「圈錢」＊



聯儲政策路徑排除一面倒減息的單向，內地的信用風險愈見集聚。剛剛過去的一季度，標普

調降內地發行人評級的次數增至２０１６年以來同期最高；惠譽、穆迪亦加大中資企業的評級調

降力度。

除了公司債違約風險維持高位，年初以來倍受熱捧的地方債發行也現疲態。周二（９日），

內蒙古發行的兩期專項債利率打破１月末以來財政部指導區間２５－４０基點，較投標下限上浮

５０基點，為今年來首現。要消化全年地方債３﹒０８萬億額度的天量供給壓力不輕，財政部就

祭出開放個人購買地方債試點。穆迪預計，面向散戶投資者的試點計劃明年將擴至所有地方債。

評級遭下調的中企及經濟質素欠競爭力的地方恐須高息發債，無獨有偶，本港一個月同業拆

息早前錄七連升，周五（１２日）終見回落至２厘以下；隔夜拆息周五大幅回落１６６個基點前

，周四刷新今年新高的３﹒３４厘。

交易員就指，拆息飆升或是內地企業因「水緊」到香港搶奪資金所致，也不排除有港銀因應

銀行體系總結餘跌至５００億邊緣積極囤積資金。集友、交銀香港、恆生等近日紛紛加港元定存

息，而信銀國際３個月存息更高達３﹒８厘。下月起，市場將再迎上市公司派息高峰期。

過往水浸的本港銀行流動性是季節性趨緊還是寬鬆大勢難再？借錢之前，勿忘梗要還。

（經濟通通訊社 俞瑾）

