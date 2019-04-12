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即市新聞

12/04/2019 16:12

【聚焦數據】人行：３月社會融資規模增量２﹒８６萬億元，優預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，３月份社會融資規模增量為２﹒８６萬億元（
人民幣．下同），高於市場預期的１﹒７４萬億元，比上年同期多１﹒２８萬億元。
　　２０１９年一季度社會融資規模增量累計為８﹒１８萬億元，比上年同期多２﹒３４萬億元
。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加６﹒２９萬億元，同比多增１﹒４４萬億元；對實體
經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加２４１億元，同比少增２５１億元；委托貸款減少２２７８
億元，同比少減１０３１億元；信托貸款增加８３６億元，同比多增１０９億元；未貼現的銀行
承兌匯票增加２０４９億元，同比多增８２９億元；企業債券淨融資９０７１億元，同比多３８
０１億元；地方政府專項債券淨融資５３９１億元，同比多４６２２億元；非金融企業境內股票
融資５３１億元，同比少７５２億元。
　　從結構看，一季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的７６﹒９％，同比低
６﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款佔比０﹒３％，同比低０﹒５個百分點；委托貸款
佔比－２﹒８％，同比高２﹒９個百分點；信托貸款佔比１％，同比低０﹒２個百分點；未貼現
的銀行承兌匯票佔比２﹒５％，同比高０﹒４個百分點；企業債券佔比１１﹒１％，同比高
２﹒１個百分點；地方政府專項債券佔比６﹒６％，同比高５﹒３個百分點；非金融企業境內股
票融資佔比０﹒６％，同比低１﹒５個百分點。（ｃｔ）

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