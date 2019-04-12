【聚焦數據】３月末社會融資規模存量２０８萬億元，增１０﹒７％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，３月末社會融資規模存量為２０８﹒４１萬億

元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。其中，對實體經濟發放的貸款餘額為１４０﹒９８

萬億元，同比增長１３﹒８％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１８萬億元，

同比下降１１﹒３％；委托貸款餘額為１２﹒１５萬億元，同比下降１１％；信托貸款餘額為７

﹒８８萬億元，同比下降７﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４﹒０１萬億元，同比下降１

２﹒１％；企業債券餘額為２０﹒７９萬億元，同比增長１０﹒５％；地方政府專項債券餘額為

７﹒８１萬億元，同比增長４０﹒４％；非金融企業境內股票餘額為７﹒０６萬億元，同比增長

４﹒２％。

從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６７﹒６％，同比高１﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款餘額佔比１％，同比低

０﹒３個百分點；委托貸款餘額佔比５﹒８％，同比低１﹒５個百分點；信托貸款餘額佔比

３﹒８％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒９％，同比低０﹒５個

百分點；企業債券餘額佔比１０％，與上年同期持平；地方政府專項債券餘額佔比３﹒７％，同

比高０﹒７個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒２個百分點。

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