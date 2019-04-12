  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2019 16:12

【聚焦數據】３月末社會融資規模存量２０８萬億元，增１０﹒７％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，３月末社會融資規模存量為２０８﹒４１萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。其中，對實體經濟發放的貸款餘額為１４０﹒９８
萬億元，同比增長１３﹒８％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１８萬億元，
同比下降１１﹒３％；委托貸款餘額為１２﹒１５萬億元，同比下降１１％；信托貸款餘額為７
﹒８８萬億元，同比下降７﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４﹒０１萬億元，同比下降１
２﹒１％；企業債券餘額為２０﹒７９萬億元，同比增長１０﹒５％；地方政府專項債券餘額為
７﹒８１萬億元，同比增長４０﹒４％；非金融企業境內股票餘額為７﹒０６萬億元，同比增長
４﹒２％。
　　從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６７﹒６％，同比高１﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款餘額佔比１％，同比低
０﹒３個百分點；委托貸款餘額佔比５﹒８％，同比低１﹒５個百分點；信托貸款餘額佔比
３﹒８％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒９％，同比低０﹒５個
百分點；企業債券餘額佔比１０％，與上年同期持平；地方政府專項債券餘額佔比３﹒７％，同
比高０﹒７個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒２個百分點。
（ｃｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪12/04/2019
AlipayHK x 麥當勞　聯手推動餐飲業數碼轉型
FOCUS12/04/2019
【FOCUS】聯儲留後門+港銀拆息升 借錢勿忘梗要還
生財有道12/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊可待至十天線吸納
生財有道12/04/2019
【全球最貴】世邦魏理仕：香港平均樓價963萬元 續貴絕全球
國際動態12/04/2019
維基解密阿桑奇 藏厄駐英使館7年被捕
FOCUS11/04/2019
【FOCUS】脫歐二度延期 侵侵似為珊珊「鳴不平」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金