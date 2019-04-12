《經濟通通訊社１２日專訊》鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）指，預期截至３月
３１日止３個月純利比去年同期下降約７８﹒２％，至約４﹒１７億元人民幣，每股盈利約
５﹒８分１，盈利下降主因鋼材產品價格遠低於去年同期水平，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格
大幅上揚，產品成本處階段性高位，影響利潤同比降低。（ｗｈ）
12/04/2019 07:53
【企業盈警】鞍鋼（００３４７）料首季純利跌逾７８％
《經濟通通訊社１２日專訊》鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）指，預期截至３月
３１日止３個月純利比去年同期下降約７８﹒２％，至約４﹒１７億元人民幣，每股盈利約
５﹒８分１，盈利下降主因鋼材產品價格遠低於去年同期水平，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格
大幅上揚，產品成本處階段性高位，影響利潤同比降低。（ｗｈ）
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