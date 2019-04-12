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12/04/2019 07:53

【企業盈警】秦港（０３３６９）料首季純利減少最多６８％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》秦港股份（０３３６９）（滬：６０１３２６）預計今年３月
底止第一季度純利將減少２﹒１８億元至２﹒３８億元（人民幣．下同），減幅６２﹒６４％至
６８﹒３９％，以去年同期純利３﹒４８億元計，即今年首季純利介乎１﹒１億至１﹒３億元。
　　該集團指盈利預減主因是計提離崗等退費用影響，預計第一季度有關費用約３億元。如扣除
該計提離崗等退費用影響，第一季度業績預計增加６２００萬至８２００萬元，同比增長
１７﹒８２％至２３﹒５６％。（ｗｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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