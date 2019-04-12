《經濟通通訊社１２日專訊》新特能源（０１７９９）預期，截至３月３１日止第一季度純
利將下跌至介乎８０８８萬至１﹒０１億元（人民幣．下同），較去年同期純利４﹒０４億元下
降約７５％至８０％，主因多晶硅銷售價格大幅下跌，今年第一季度多晶硅平均每噸銷售價格約
７﹒５６萬元，較去年同期的１３﹒６５萬元下降４４﹒６２％。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
12/04/2019 07:53
【企業盈警】新特能源（０１７９９）料首季純利跌最多８０％
《經濟通通訊社１２日專訊》新特能源（０１７９９）預期，截至３月３１日止第一季度純
利將下跌至介乎８０８８萬至１﹒０１億元（人民幣．下同），較去年同期純利４﹒０４億元下
降約７５％至８０％，主因多晶硅銷售價格大幅下跌，今年第一季度多晶硅平均每噸銷售價格約
７﹒５６萬元，較去年同期的１３﹒６５萬元下降４４﹒６２％。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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