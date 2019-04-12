《經濟通通訊社１２日專訊》民眾金融科技（００２７９）指，預期截至２月２８日止１１
個月錄虧損淨額約２０﹒４７億元，除中期虧損逾１７﹒４億元外，主要來自截至今年２月底止
５個月期間額外作出應收貸款減值虧損撥備淨額約１﹒６５億元及支付額外融資成本約１﹒３７
億元所致。
此外，該集團一項未償還本金額逾４﹒２９億元的可換股債券被認購人致函，指由於出現交
叉違約事件而按條款須償還本金和有關利息。該集團指將與認購人商討以就此事宜達成和解。
（ｗｈ）
12/04/2019 07:58
【企業盈警】民眾金融（００２７９）料１１個月虧損逾２０億元
《經濟通通訊社１２日專訊》民眾金融科技（００２７９）指，預期截至２月２８日止１１
個月錄虧損淨額約２０﹒４７億元，除中期虧損逾１７﹒４億元外，主要來自截至今年２月底止
５個月期間額外作出應收貸款減值虧損撥備淨額約１﹒６５億元及支付額外融資成本約１﹒３７
億元所致。
此外，該集團一項未償還本金額逾４﹒２９億元的可換股債券被認購人致函，指由於出現交
叉違約事件而按條款須償還本金和有關利息。該集團指將與認購人商討以就此事宜達成和解。
（ｗｈ）
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