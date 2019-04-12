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12/04/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７億，買騰訊建行萬洲沽吉利國壽平保

　　《經濟通通訊社１２日專訊》雖然美國３月議息會議記錄顯示，今年加息機會不大，而內地
上月通脹又重回「２時代」，惟仍無力支撐港股向上。恆指周四輕微高開後迅即掉頭向下，最多
挫逾３００點，在大部分時間僅由騰訊（００７００）一夫當關下，恆指全日收市下跌２８０點
或０﹒９３％，報２９８３９點，失三萬大關。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒０７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
（００７００）、建行（００９３９）和萬洲國際（００２８８）；淨賣出最多的依次是吉利
（００１７５）、中國人壽（０２６２８）和平保（０２３１８）。
　　主板成交１１９７﹒７３億元，較上日增加約６﹒４％，其中港股通成交１３６﹒３２億元
，佔總成交１１﹒４％。
　　周四再有近６﹒９８億北水流入騰訊，騰訊再獲發遊戲版號，盤中一度重上４００大關，高
見４００﹒４元，創去年６月以來新高，惜未守穩，全日收市報３９１﹒４元，升２﹒６元或
０﹒７％。另有５﹒６億北水買入建行，而豬肉股萬洲國際吸引力不減，逾２﹒９億買盤追入。
　　不過，吉利汽車沽壓仍在，今日再有近５﹒３億賣出，連續兩日沽盤逾７﹒２億元。雖然中
金看好內險股，並點名推介國壽與平保，但兩股周四分別低收２﹒８％和１﹒８％，並遭北水淨
賣出超過２﹒７億及１﹒２億元。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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