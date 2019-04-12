《日入而息》本港平均樓價貴絕全球，內地出口勝預期，港股倒升

《今天重點》﹡世邦魏理仕表示香港平均樓價９６３萬元，續貴絕全球

﹡金管局指拆息波動大，惟資金仍然充裕；虛擬銀行發牌公平，鼓勵更多銀行

推簡易戶口

﹡銀公表示流動性減少，需再觀察才決定是否有加息需要

﹡內地３月美元計出口增１４﹒２％優預期，進口跌７﹒６％；中國３月貿易

順差３２６﹒４億美元高預期；首季貿易順差７６３億美元，擴大

７０﹒６％

﹡內地３月人幣新增貸１﹒６９萬億元，高於預期；３月社會融資規模增量

２﹒８６萬億元，優預期



《即日市況》﹡中國３月出口勝預期，港股升７０點報２９９０９，十天線失而復得



《深滬股市》﹡上月出口數據勝預期，滬指一度倒升終收跌０﹒０４％



《美元匯價》﹡就業理想帶動美匯高見９７﹒２，歐元弱反彈；歐元最新報１﹒１３１７

╱２１，日圓最新報１１１﹒９６╱９８



《公司業績》﹡辰罡科技（０８１３１）首季虧損擴大至１４１﹒６萬元，不派息



《公司資訊》﹡博尼國際（０１９０６）今起招股，入場費約３０３０元

﹡中國趨勢（０８１７１）與深圳優優購簽訂媒體電商項目合作協議

﹡李氏大藥廠（００９５０）股東大會將表決授權回購最多１０％股權

﹡報道指友邦、保誠等計劃投資中國私人養老金業務

﹡新威斯頓（０８２４２）附屬擬斥４５００萬元人民幣收購內地物管公司

﹡中糧肉食（０１６１０）首季生鮮豬肉銷量按年增６﹒１％

﹡嘉里物流（００６３６）委任郭孔華為董事會主席



《國企紅籌》﹡一汽轎車擬置入一汽解放，三大汽車央企合併更進一步

﹡中鐵（００３９０）公布兩種三年期人幣債，息率３﹒４厘－３﹒７厘

﹡重慶機電（０２７２２）獲控股股東增持２４８８萬股

﹡綠地香港（００３３７）首３月合約銷售額按年升１７５％

﹡中廣核（０１８１６）首季總上網電量按年升１３﹒８７％

﹡中海油（００８８３）母公司與智慧石油簽訂產品分成合同

﹡首都機場（００６９４）３月旅客吞吐量跌４﹒８％，首季跌１﹒６％

﹡潤地（０１１０９）３月斥１８﹒６７億元人民幣購兩幅地；３月銷售額按

年升４８﹒５％

﹡濱海投資（０２８８６）將向天津鋼管撤銷裁決的申請提出異議

﹡華晨（０１１１４）行政總裁祁玉民退休，閻秉哲接任

﹡首長寶佳（００１０３）與滕州政府達共識，保持山東３幅土地使用權



《神州民企》﹡同仁堂科技（０１６６６）３條生產線獲ＧＭＰ認證

﹡中國動向（０３８１８）首季同店銷售錄得低單位數下降

﹡安踏（０２０２０）品牌首季零售額按年增長一至兩成

﹡佳兆業（０２１６８）斥３６５８萬元人民幣購嘉興大樹物業管理六成股權



《中國要聞》﹡中國３月貿易順差３２６﹒４億美元高預期

﹡中國首季貿易順差７６３億美元，擴大７０﹒６％

﹡海關表示一季度大宗商品進口量增，價格是增長主因；一季度進出口波動雖

大但續保穩中有進勢頭；中美經貿摩擦給企業經營帶來的影響總體可控；首

季中美貿易總值８１５８﹒６億元跌１１％；海關李魁文稱受春節因素影響

，首季進出口波動大

﹡上期所表示原油期貨境外投資者參與交易佔比達１５％

﹡財政部發文助境外會計師事務所審計熊貓債；財政部表示轉讓創新企業

ＣＤＲ收入三年內暫免徵增值稅

﹡３月美元計出口增１４﹒２％優預期，進口跌７﹒６％

﹡廣東省加快５Ｇ網絡建設，發展５Ｇ高端產品

﹡中證監表示寶豐能源、松煬資源Ａ股ＩＰＯ通過審查

﹡人民日報表示不管戶籍制度怎麼改，「房住不炒」不動搖

﹡深圳落雹暴雨成災，河道工人被沖走４死７失蹤

﹡報告指中國受訪者開始為退休做準備，現金資產受青睞

﹡易會滿接替劉士余接任人行貨幣政策委員會委員

﹡中汽協表示內地３月乘用車銷量按年跌７％，降幅收窄

﹡國家能源局表示今年安排新建光伏項目補貼預算３０億元；先行建設風電、

光伏發電平價上網項目

﹡保誠集團等外資保險公司醞釀進入中國養老金領域

﹡馬來西亞與中國達成降價協議，東海岸鐵路恢復建設

﹡人行逆回購操作１７連停，連續兩星期零投放零回籠；３月人幣新增貸

１﹒６９萬億元，高於預期；３月社會融資規模增量２﹒８６萬億元，優預

期

﹡國家版權局表示圖片公司要合法合理維權，不得濫用版權

﹡視覺中國十年涉１﹒２萬法律訴訟案，起訴他人侵權；視覺中國濫收版權費

風波愈鬧愈大，兩官媒發文批評；疑受視覺中國整改拖累，全景網絡網站同

樣無法訪問；全景網絡表示對站內圖片及社區進行審核，日內恢復運作

﹡歐洲南方天文台表示視覺中國沒有黑洞照片版權

﹡濫收版權費風暴直捲業界，內地三大圖片庫齊關閉網站

﹡微創醫療旗下心脈醫療衝刺科創板ＩＰＯ獲受理

﹡雷軍忙著科創板淘金，已有四間相關企業現身科創板

﹡美國農業貿易談判代表批評中國拒放棄糧食儲備控制

﹡陸慷稱中方希望大馬東海岸鐵路項目早日恢復建設

﹡內地３月末Ｍ２增８﹒６％勝預期，Ｍ１增４﹒６％

﹡３月末社會融資規模存量２０８萬億元，增１０﹒７％

﹡廣電總局表示停止播出影視劇項目非法集資類廣告

﹡天津市網信辦進駐視覺中國督導檢查整改

﹡中證監表示批准鄭商所開展紅棗期貨，３０日掛牌交易；中證監對２宗信披

違法違規案作出行政處罰



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０８０５﹒３點



《其他消息》﹡區諾軒批遊行組織難與警方溝通，盧偉聰稱有專人聯絡

﹡盧偉國指仍在調查安全屋事件，無答何時完成佔中檢控

﹡李家超稱已向台灣提出約見商討逃犯移交事宜；現時有３條罪可代替處理涉

不誠實使用電腦的案件；議員質疑港是否夠承載力接收大量移民，李家超稱

全世界都在爭人才

﹡金管局與國際金融公司簽署《諒解備忘錄》，加強對綠色金融承諾；３月外

匯基金境外資產增加２５９億元；拆息波動大，惟資金仍然充裕；虛擬銀行

發牌公平，鼓勵更多銀行推簡易戶口

﹡政府委任周松崗為市建局主席，任期三年

﹡政府公布規管強積金中介人程序覆檢委員會任命

﹡台灣殺人案疑犯陳同佳在港被控４項洗黑錢罪罪成

﹡羅致光稱因要準備特別財會，以公帑購置物業的詳情最快６月才提供

﹡銀公表示流動性減少，需再觀察才決定是否有加息需要

﹡世邦魏理仕表示香港平均樓價９６３萬元，續貴絕全球

﹡深股通額度全日流走２﹒０８億元；滬股通額度全日用２﹒７８億，外資陸

股通連續６日走資

﹡中原ＣＣＬ最新報１８０﹒１６點，按周升０﹒３７％

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