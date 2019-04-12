《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１４３．０５ 跌 １４．１１點╱０．０５％
標普５００ ２８８８．３２ 升 ０．１１點╱０．００％
納斯達克 ７９４７．３６ 跌 １６．８９點╱０．２１％
倫敦富時１００ ７４１７．９５ 跌 ３．９６點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １１９３５．２０ 升 ２９．２９點╱０．２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４８５．７２ 升 ３５．８４點╱０．６６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．５８，歐元兌美元１．１２６５
12/04/2019 07:46
《日出而作》美股偏軟，美新領失業救濟５０年最低，美匯止四連跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１４３．０５ 跌 １４．１１點╱０．０５％
標普５００ ２８８８．３２ 升 ０．１１點╱０．００％
納斯達克 ７９４７．３６ 跌 １６．８９點╱０．２１％
倫敦富時１００ ７４１７．９５ 跌 ３．９６點╱０．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １１９３５．２０ 升 ２９．２９點╱０．２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４８５．７２ 升 ３５．８４點╱０．６６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．５８，歐元兌美元１．１２６５
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