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即市新聞

15/04/2019 07:46

《日出而作》美中接近最後一輪貿談，禪遊超購逾４６倍

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６４１２．３０　升　２６９．２５點╱１．０３％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９０７．４１　升　　１９．０９點╱０．６６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９８４．１６　升　　３６．８１點╱０．４６％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４３７．０６　升　　１９．１１點╱０．２６％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９９９．９３　升　　６４．７３點╱０．５４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５０２．７０　升　　１６．９８點╱０．３１％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０６，歐元兌美元１．１３０７

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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