《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４１２．３０ 升 ２６９．２５點╱１．０３％
標普５００ ２９０７．４１ 升 １９．０９點╱０．６６％
納斯達克 ７９８４．１６ 升 ３６．８１點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７４３７．０６ 升 １９．１１點╱０．２６％
法蘭克福ＤＡＸ １１９９９．９３ 升 ６４．７３點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０２．７０ 升 １６．９８點╱０．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０６，歐元兌美元１．１３０７
15/04/2019 07:46
《日出而作》美中接近最後一輪貿談，禪遊超購逾４６倍
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４１２．３０ 升 ２６９．２５點╱１．０３％
標普５００ ２９０７．４１ 升 １９．０９點╱０．６６％
納斯達克 ７９８４．１６ 升 ３６．８１點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７４３７．０６ 升 １９．１１點╱０．２６％
法蘭克福ＤＡＸ １１９９９．９３ 升 ６４．７３點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０２．７０ 升 １６．９８點╱０．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０６，歐元兌美元１．１３０７
|國際動態15/04/2019
全球最大飛機 可當發射台發射衛星
|生財有道12/04/2019
【嚟緊炒D乜】創維績佳股價堅守50天線 可博重上2.92元
|專訪12/04/2019
AlipayHK x 麥當勞 聯手推動餐飲業數碼轉型
|FOCUS12/04/2019
【FOCUS】聯儲留後門+港銀拆息升 借錢勿忘梗要還
|生財有道12/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊可待至十天線吸納
|生財有道12/04/2019
【全球最貴】世邦魏理仕：香港平均樓價963萬元 續貴絕全球
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰