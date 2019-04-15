  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/04/2019 08:31

【企業盈警】智傲（０８２８２）料首季盈轉虧，手遊收益較預期少

　　《經濟通通訊社１５日專訊》智傲控股（０８２８２）公布，截至２０１９年２月２８日止
兩個月，淨虧損約１２０萬元，上年同期則錄得純利約２００萬元，因此公司預期截至２０１９
年３月３１日止三個月會錄得淨虧損，上年同期亦錄得純利。
　　預期虧損主要因為若干特許手機遊戲，於截至２０１９年２月２８日止兩個月期間所貢獻的
收益較預期少，加上今年首季推出的自行或協作開發新手機遊戲「正牌龍虎門ＡＲ」，其宣傳及
廣告開支增加。
　　公司預期將於今年５月中公布首季業績。（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態15/04/2019
全球最大飛機 可當發射台發射衛星
生財有道12/04/2019
【嚟緊炒D乜】創維績佳股價堅守50天線 可博重上2.92元
專訪12/04/2019
AlipayHK x 麥當勞　聯手推動餐飲業數碼轉型
FOCUS12/04/2019
【FOCUS】聯儲留後門+港銀拆息升 借錢勿忘梗要還
生財有道12/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊可待至十天線吸納
生財有道12/04/2019
【全球最貴】世邦魏理仕：香港平均樓價963萬元 續貴絕全球
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金