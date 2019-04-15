【企業盈警】智傲（０８２８２）料首季盈轉虧，手遊收益較預期少

《經濟通通訊社１５日專訊》智傲控股（０８２８２）公布，截至２０１９年２月２８日止

兩個月，淨虧損約１２０萬元，上年同期則錄得純利約２００萬元，因此公司預期截至２０１９

年３月３１日止三個月會錄得淨虧損，上年同期亦錄得純利。

預期虧損主要因為若干特許手機遊戲，於截至２０１９年２月２８日止兩個月期間所貢獻的

收益較預期少，加上今年首季推出的自行或協作開發新手機遊戲「正牌龍虎門ＡＲ」，其宣傳及

廣告開支增加。

公司預期將於今年５月中公布首季業績。（ａｌ）

