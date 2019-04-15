《經濟通通訊社１５日專訊》專營手機遊戲的禪遊科技（０２６６０）明日（１６日）掛牌
，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒２７元，較招股價１﹒２３元高出３﹒２５％。每手
２０００股計，不計手續費，每手賺８０元。
耀才暗盤交易市場，該股最新則報１﹒４７元較招股價高１９﹒５％。（ｓｃ）
15/04/2019 16:16
【新股上市】禪遊（２６６０）暗盤開報１﹒２７元高招股價逾３％
《經濟通通訊社１５日專訊》專營手機遊戲的禪遊科技（０２６６０）明日（１６日）掛牌
，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒２７元，較招股價１﹒２３元高出３﹒２５％。每手
２０００股計，不計手續費，每手賺８０元。
耀才暗盤交易市場，該股最新則報１﹒４７元較招股價高１９﹒５％。（ｓｃ）
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