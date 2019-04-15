港股發力重上三萬關，高開２１０點報３０１１９點，國指升９８點

《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲股市今早普遍造好，其中日經現漲２８５點，首爾指數亦

１１點─１另外，中國早前公布３月信貸社融、進出口等數據全面超預期，市場信心增強，帶動

港股今早高開２１０點並重上三萬關，其中申洲國際（０２３１３）升３﹒３９％，金沙

（０１９２８）漲２％。

恆生指數開報３０１１９，升２１０點或升０﹒７０％，主板成交１６﹒４４億元。國企指

數開報１１７５８點，升９８點或０﹒８４８％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９％，報６７﹒５元；港交所（００３８８）升０

﹒７２％，報２７８﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒４６％，報３９５﹒６元；中移動（０

０９４１）升１﹒３％，報７８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８８％，報８０元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） １０６﹒７０元 升３﹒３９％

金沙中國（０１９２８） ４３﹒３５元 升２﹒００％

中國人壽（０２６２８） ２１﹒４５元 升１﹒９０％

石藥集團（０１０９３） １６﹒１８元 升１﹒８９％

吉利汽車（００１７５） １７﹒１６元 升１﹒５４％

萬洲國際（００２８８） ９﹒０５元 升１﹒４６％

中國平安（０２３１８） ９３﹒９５元 升１﹒４０％

中海外 （００６８８） ３０﹒４０元 升１﹒３３％

碧桂園（０２００７） １３﹒３２元 升１﹒２２％

中國旺旺（００１５１） ６﹒４５元 升１﹒１０％

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（ｕｌ）

