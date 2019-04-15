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即市新聞

15/04/2019 09:22

港股發力重上三萬關，高開２１０點報３０１１９點，國指升９８點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲股市今早普遍造好，其中日經現漲２８５點，首爾指數亦
１１點─１另外，中國早前公布３月信貸社融、進出口等數據全面超預期，市場信心增強，帶動
港股今早高開２１０點並重上三萬關，其中申洲國際（０２３１３）升３﹒３９％，金沙
（０１９２８）漲２％。
　　恆生指數開報３０１１９，升２１０點或升０﹒７０％，主板成交１６﹒４４億元。國企指
數開報１１７５８點，升９８點或０﹒８４８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９％，報６７﹒５元；港交所（００３８８）升０
﹒７２％，報２７８﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒４６％，報３９５﹒６元；中移動（０
０９４１）升１﹒３％，報７８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８８％，報８０元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１０６﹒７０元　　　升３﹒３９％
　　金沙中國（０１９２８）　　４３﹒３５元　　　升２﹒００％
　　中國人壽（０２６２８）　　２１﹒４５元　　　升１﹒９０％
　　石藥集團（０１０９３）　　１６﹒１８元　　　升１﹒８９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒１６元　　　升１﹒５４％
　　萬洲國際（００２８８）　　　９﹒０５元　　　升１﹒４６％
　　中國平安（０２３１８）　　９３﹒９５元　　　升１﹒４０％
　　中海外　（００６８８）　　３０﹒４０元　　　升１﹒３３％
　　碧桂園（０２００７）　　　１３﹒３２元　　　升１﹒２２％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒４５元　　　升１﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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