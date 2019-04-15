《盤後部署》港股出現轉淡訊號，短線或需部分補回月初上升裂口

《經濟通通訊社１５日專訊》隨著美股踏入首季業績期，摩通上周五（１２日）公布的季績

勝市場預期，帶動美股全線造好，更逼近紀錄新高。港股今早跟隨外圍高開２１０點兼重上三萬

關，報３０１１９點，未幾升幅一度最多擴至３７０點，高見３０２８０點，創約１０個月高。

即使內銀股因上月新增貸款數據勝市場預期而全線造好，惟Ａ股升幅仍不斷收窄，加上重磅

股港交所（００３８８）、騰訊（００７００）及中移動（００９４１）受壓，港股午後由升轉

跌，最終全日收跌９９點或０﹒３３％，以全日最低位２９８１０點收市，三萬關得而復失兼跌

穿１０天線（２９９０２點）。主板成交１０９９﹒９７億元，較上周五增加２２﹒６０％。

國指以全日最高位收市，報１１６５９點，升０﹒３６％或升４１點。

上證綜指失守三千二關，報３１７７點，跌０﹒３４％或１０點。深成指倒跌０﹒７８％或

７８點，報１００５３點。



＊歐美貿易戰有升溫跡象，料衝擊環球股市表現＊



美國財長努欽向公眾表示，中美貿易談判可望進行最後一輪談判，目前協議文本共有７章，

亦覆蓋以往沒有觸及的議題。他續指，中美兩國貿易協定將包括雙向執行機制，任何一方無履行

協議，將面對懲罰，並將於本周聯同貿易代表萊特希澤，與中國副總理劉鶴兩度通電話，雙方官

員亦會討論是否需要再次面對面會談。

隨著中美貿易摩擦壓力的減小，美國政府開始和歐洲，就其各自航空企業的利益，進行了訴

訟爭奪戰。美國總統特朗普此前表示，為應對歐盟向航空航天公司提供的非法補貼，或對價值

１１０億美元的歐盟產品徵收關稅。歐盟其後回應指，將積極考慮對總值２００億歐元（約

２２６億美元）的美國商品徵收報復性關稅，並會於本周三（１７日）公布有關產品清單。

歐盟和美國之間的貿易緊張局勢一觸即發，世界或陷入「三國」之間的貿易摩擦，考慮到美

國和歐盟的貿易地位，經濟及科技水平，若歐美貿易戰正式開火，預料將對全球市場帶來撕裂性

影響，並會拖累環球股市表現。



＊聚焦本周中美多項數據，２９１００點見支持＊



另外，市場焦點則落於美企季度盈利表現，其中，花旗、高盛、美國銀行、ＩＢＭ、

Ｎｅｔｆｌｉｘ及強生等亦會於本周內公布業績。另一方面，美國周內亦會公布多項經濟數據，

當中的３月零售銷售數據料成市場焦點，若以上數據勝預期，則有利港股早段表現。

近日中國股市表現強勢，中央不斷推出有關刺激措施，例如民航發展基金徵收標準降半，以

及為支持「上車」的戶籍改革政策，相信中央於短期內仍會繼續推出刺激經濟政策。此外，本周

三中國將公布首三個月零售銷售、城鎮固定資產投資及首季ＧＤＰ等數據，若數據能為市場帶來

驚喜，預料Ａ股和港股將得以受惠。然而，若數據未能符合預期，港股下試壓力將會明顯加大。

技術上，港股今日創１０個月新高後反覆回落，最終全日以一支大陰燭收市，惟該陰燭未有

下影線，出現「射擊之星」見頂形態，加上ＭＡＣＤ牛差距進一步收窄，短線或會部分補回於今

月初形成的上升裂口，暫以該裂口的底部約２９１００點作支持，去年六月下跌裂口頂部，即約

３０２５９點遇阻力。（ｍｗ）

