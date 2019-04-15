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15/04/2019 08:16

【貿易開戰】努欽：中美貿易談判接近尾聲，本周將與劉鶴兩度通電

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長努欽表示，美中貿易談判可望進行最後一輪談判，目
前協議文本共有７章，內容超越過往白宮要求中方開會市場的程度，亦覆蓋以往沒有觸及的議題

　　他續指，本周將聯同貿易代表萊特希澤，與中國副總理劉鶴兩度通電話，雙方官員亦會討論
是否需要再次面對面會談。（ｍｎ）

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