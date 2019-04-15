【貿易開戰】努欽：中美貿易談判接近尾聲，本周將與劉鶴兩度通電

《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長努欽表示，美中貿易談判可望進行最後一輪談判，目

前協議文本共有７章，內容超越過往白宮要求中方開會市場的程度，亦覆蓋以往沒有觸及的議題

。

他續指，本周將聯同貿易代表萊特希澤，與中國副總理劉鶴兩度通電話，雙方官員亦會討論

是否需要再次面對面會談。（ｍｎ）

